हाफ बिजली बिल योजना पर लगा ‘सियासी करंट’… CM की घोषणा को बघेल ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा, कसा तंज

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता में बिजली बिल हाफ योजना बंद होने से गहरी नाराजगी है। अनाप-शनाप बिजली बिल के चलते लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। सरकार अपने हठधर्मिता को छोड़कर जनहित में पूर्व की तरह ही 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना में छूट दें। कोयला सेस हटने से कोयला के दामों में कमी हुई है, उसका लाभ जनता को मिले। बिजली कम्पनी द्वारा बढ़ाई गई 7.10 प्रतिशत फ्यूल पॉवर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज को वापस लें।