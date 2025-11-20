हाफ बिजली बिल योजना पर लगा ‘सियासी करंट’… CM की घोषणा को बघेल ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा, कसा तंज

CM की घोषणा को भूपेश ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Political News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर तंज कसा है। उन्होंने सीएम की घोषणा को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार भी लोगों को ठगने लगी है। सरकार बिजली बिल का रेट तीन बार बढ़ा चुका है। सीएम की घोषणा से आम जनता को लाभ नहीं होगा। वहीं, आज प्रदेशभर में मारे गए एसीबी-ईओडब्ल्यू के छापे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वसूली में लगे हुए हैं।
एसआईएसआई के जुड़े दो नाबालिगों की रायपुर में गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार यह काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा गया था कि अब एक्ट ऑफ वार होगा, फिर अब दाएं-बाएं क्यों कर रहे हैं। एक-दो लोग पकड़ाते रहेंगे, लेकिन कश्मीर से राजधानी तक आतंकी पहुंचे इसका जिम्मेदार कौन है?
वहीं, सुरक्षा एजेंसी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसी विपक्षियों की जासूसी में लगी है। देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिए हैं। वहीं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री 3100 रुपए में मध्यप्रदेश में धान खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बारदाना आया है, उसमें 40 किलो धान नहीं आ पा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। लाखों किसान इससे वंचित हो गए हैं।
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता केएस चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। चौहान ने कहा, नई योजना के लागू होने पर अब 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सीधे आधा बिल देना होगा। 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल की घोषणा से 45 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर शर्मनाक राजनीति कर रही है।
उन्होंने कहा, हाफ बिजली बिल का वादा भाजपा ने नहीं किया था, फिर भी प्रदेश की जनता के आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए प्रदेश सरकार ने इसे जारी रखा। समयानुकूल निर्णय लेकर जनता-जनार्दन को राहत प्रदान करना प्रदेश की भाजपा सरकार का संवेदनशील दृष्टिकोण है। ताजा घोषणा करके छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। कांग्रेस अपने शासनकाल में अपने ही किए वादों से मुकरती रही, प्रदेश के हर वर्ग के साथ छल-कपट व धोखाधड़ी करती रही।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता में बिजली बिल हाफ योजना बंद होने से गहरी नाराजगी है। अनाप-शनाप बिजली बिल के चलते लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। सरकार अपने हठधर्मिता को छोड़कर जनहित में पूर्व की तरह ही 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना में छूट दें। कोयला सेस हटने से कोयला के दामों में कमी हुई है, उसका लाभ जनता को मिले। बिजली कम्पनी द्वारा बढ़ाई गई 7.10 प्रतिशत फ्यूल पॉवर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज को वापस लें।
