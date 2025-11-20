Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

हाफ बिजली बिल योजना पर लगा ‘सियासी करंट’… CM की घोषणा को बघेल ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा, कसा तंज

Bijli Bill Half Yojana CG: राज्य सरकार की ओर से बिजली बिल हाफ योजना को 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट तक सीमित करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम की घोषणा को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 20, 2025

CM की घोषणा को भूपेश ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CM की घोषणा को भूपेश ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Political News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर तंज कसा है। उन्होंने सीएम की घोषणा को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार भी लोगों को ठगने लगी है। सरकार बिजली बिल का रेट तीन बार बढ़ा चुका है। सीएम की घोषणा से आम जनता को लाभ नहीं होगा। वहीं, आज प्रदेशभर में मारे गए एसीबी-ईओडब्ल्यू के छापे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वसूली में लगे हुए हैं।

कश्मीर से राजधानी तक आतंकी पहुंचे इसका जिम्मेदार कौन है?

एसआईएसआई के जुड़े दो नाबालिगों की रायपुर में गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार यह काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा गया था कि अब एक्ट ऑफ वार होगा, फिर अब दाएं-बाएं क्यों कर रहे हैं। एक-दो लोग पकड़ाते रहेंगे, लेकिन कश्मीर से राजधानी तक आतंकी पहुंचे इसका जिम्मेदार कौन है?

वहीं, सुरक्षा एजेंसी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसी विपक्षियों की जासूसी में लगी है। देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिए हैं। वहीं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री 3100 रुपए में मध्यप्रदेश में धान खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बारदाना आया है, उसमें 40 किलो धान नहीं आ पा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। लाखों किसान इससे वंचित हो गए हैं।

‘हाफ बिजली बिल पर कांग्रेस शर्मनाक राजनीति कर रही’

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता केएस चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। चौहान ने कहा, नई योजना के लागू होने पर अब 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सीधे आधा बिल देना होगा। 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल की घोषणा से 45 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर शर्मनाक राजनीति कर रही है।

उन्होंने कहा, हाफ बिजली बिल का वादा भाजपा ने नहीं किया था, फिर भी प्रदेश की जनता के आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए प्रदेश सरकार ने इसे जारी रखा। समयानुकूल निर्णय लेकर जनता-जनार्दन को राहत प्रदान करना प्रदेश की भाजपा सरकार का संवेदनशील दृष्टिकोण है। ताजा घोषणा करके छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। कांग्रेस अपने शासनकाल में अपने ही किए वादों से मुकरती रही, प्रदेश के हर वर्ग के साथ छल-कपट व धोखाधड़ी करती रही।

Political News: बिल हाफ योजना में 400 यूनिट तक छूट मिले

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता में बिजली बिल हाफ योजना बंद होने से गहरी नाराजगी है। अनाप-शनाप बिजली बिल के चलते लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। सरकार अपने हठधर्मिता को छोड़कर जनहित में पूर्व की तरह ही 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना में छूट दें। कोयला सेस हटने से कोयला के दामों में कमी हुई है, उसका लाभ जनता को मिले। बिजली कम्पनी द्वारा बढ़ाई गई 7.10 प्रतिशत फ्यूल पॉवर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज को वापस लें।

ये भी पढ़ें

दोगुना से ज्यादा बिजली बिल की सच्चाई उजागर! सरकार ने इस वजह से ​दिया झटका, समझें पूरा गणित
रायपुर
बिजली बिल का पूरा गणित ( Photo - Patrika )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 12:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / हाफ बिजली बिल योजना पर लगा ‘सियासी करंट’… CM की घोषणा को बघेल ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा, कसा तंज

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

इंडस्ट्रियल पॉलीशन अलर्ट..! जहरीली गैसों से हजारों लोग बीमार, तालाब का रंग बदल कर काला पड़ा…

इंडस्ट्रियल पॉलीशन अलर्ट..! जहरीली गैसों से हजारों लोग बीमार, तालाब का रंग बदल कर काला पड़ा...(photo-patrika)
रायपुर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल – ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल - ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान
रायपुर

शादी के लिए लड़की देख लौट रहा था युवक… रांग साइड से आए ट्रक की टक्कर से हुई मौत, चालक गिरफ्तार

शादी के लिए लड़की देख लौट रहा था युवक... रांग साइड से आए ट्रक की टक्कर से हुई मौत, चालक गिरफ्तार(photo-patrika)
रायपुर

CG Ration Card Scam: सरकारी राशन पर अमीरों की नजर… जांच में खुली पोल, रायपुर में 10 हजार BPL कार्ड रद्द

CG Ration Card Scam: सरकारी राशन पर अमीरों की नजर... जांच में खुली पोल, रायपुर में 10 हजार BPL कार्ड रद्द(photo-patrika)
रायपुर

CG News: मजदूरों की सुरक्षा लापरवाही से महिला की मौत! GEC बिल्डिंग साइट पर हादसा, सुरक्षा इंतज़ाम पर उठे सवाल…

मजदूरों की सुरक्षा लापरवाही से महिला की मौत! जीईसी बिल्डिंग साइट पर हादसा, सुरक्षा इंतज़ाम पर उठे सवाल(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.