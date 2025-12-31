31 दिसंबर 2025,

रायपुर

Police Transfer: साल के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 119 अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें List

Police Transfer Breaking: कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रायपुर जिले में एक साथ 119 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 31, 2025

ट्रांसफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

ट्रांसफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Police Transfer: साल के अंतिम दिन जिला पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रायपुर जिले में एक साथ 119 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में देर रात एसएसपी रायपुर द्वारा तबादला आदेश जारी किए गए।

जारी आदेश के अनुसार तबादला सूची में विभिन्न रैंक के अधिकारी शामिल किए गए हैं, जिनमें 4 थाना प्रभारी (टीआई), 18 उप निरीक्षक (एसआई) और 37 सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा अन्य पुलिस कर्मियों को भी नई पदस्थापना दी गई है। इस व्यापक (Police Transfer) फेरबदल के तहत जिले के तीन प्रमुख थानों के प्रभार में भी बदलाव किया गया है।

देखें लिस्ट

आदेश के मुताबिक सतीश सिंह गहरवार को कोतवाली थाना का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं एस.एन. सिंह को कबीर नगर थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सुनील दास को गंज थाना का टीआई बनाया गया है। यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से भावेश गौतम (Police Transfer) को यातायात थाना प्रभारी का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है।

पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए इस बड़े स्तर के तबादलों को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि पुलिस बल में कार्य संस्कृति और अनुशासन भी और बेहतर होगा। नए पदस्थापित अधिकारियों (Police Transfer) से अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने और आम जनता को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Dec 2025 10:19 am

Published on:

31 Dec 2025 10:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Police Transfer: साल के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 119 अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें List

रायपुर

छत्तीसगढ़

