Police Transfer: साल के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 119 अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें List

पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए इस बड़े स्तर के तबादलों को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि पुलिस बल में कार्य संस्कृति और अनुशासन भी और बेहतर होगा। नए पदस्थापित अधिकारियों (Police Transfer) से अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने और आम जनता को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जा रही है।