CG Employees Strike: कलम बंद-काम बंद आंदोलन से प्रदेश में सरकारी कामकाज बंद, शासकीय कार्यालयों में छाया सन्नाटा

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा एवं संभाग प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी की अगुवाई में जारी आंदोलन में कर्मचारी शामिल हुए। जिला संयोजक पीतांबर पटेल, नवा रायपुर विभागाध्यक्ष कार्यालय के अध्यक्ष जयकुमार साहू व नवा रायपुर संयोजक संतोष कुमार वर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सडक़ पर उतरकर 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में नारा लगाया। महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और बलौदाबाजार में भी काम ठप रहा। आंदोलनकारियों का कहना है कि अब नई सहिबो, मोदी के गारंटी लेकर रहीबो।