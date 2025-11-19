CM की घोषणा से 42 लाख परिवारों को राहत, कांग्रेस फिर भी आंदोलन पर अड़ी, जानें क्या है मांग?

नई बिजली राहत योजना से सियासी टकराव बढ़ा (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
CG Bijli Bill Half Yojana: विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री ने हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। इसे लेकर नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा पर भाजपा ने जहां आभार जताया है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल की घोषणा से 42 लाख से ज्यादा परिवार इससे लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। नई योजना के लागू होने पर अब 200 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सीधे आधा बिल देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता-जनार्दन के सभी प्रकार के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस घोषणा से प्रदेश के सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री निवास घेराव की घोषणा से घबराकर सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया है। लेकिन जब तक 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ नहीं होगा तथा बिजली के दाम कम नहीं किया जाएगा, कांग्रेस आंदोलन करते रहेगी। सरकार 30 नवंबर तक बिजली के बढ़े दाम वापस ले तथा 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करें, अन्यथा दिसंबर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
