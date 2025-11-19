CM की घोषणा से 42 लाख परिवारों को राहत, कांग्रेस फिर भी आंदोलन पर अड़ी, जानें क्या है मांग?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल की घोषणा से 42 लाख से ज्यादा परिवार इससे लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। नई योजना के लागू होने पर अब 200 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सीधे आधा बिल देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता-जनार्दन के सभी प्रकार के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस घोषणा से प्रदेश के सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा।