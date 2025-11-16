Political war: Video: राहुल गांधी को लेकर वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा- ही इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स, ये भी कहा…

अंबिकापुर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव समाज के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी (Political war) भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बिरसा मुंडा जयंती से लेकर बिहार चुनाव में आए परिणाम को लेकर भी बातें की। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि राहुल गांधी को वे क्या सलाह देना चाहेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि ‘ही इन नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स।’