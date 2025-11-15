Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Birsa Munda Jayanti: मंत्री ओपी चौधरी बोले- अंग्रेजों से लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन कर दिया न्योछावर, वर्चुअली जुड़े PM मोदी

Birsa Munda Jayanti: जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयंती, पीएम मोदी ने वर्चुअली जुडक़र विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 15, 2025

Birsa Munda Jayanti

Minister OP Chaudhary in Birsa Munda Jayanti program (Photo- PRO)

अंबिकापुर. भगवान बिरसा मुण्डा (Birsa Munda Jayanti) की 150वीं जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शनिवार को राजमोहिनी देवी भवन ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त, वाणिज्य, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से जुडक़र विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के उत्थान में भगवान बिरसा मुंडा (Birsa Munda Jayanti) की भूमिका को स्मरण कर उन्हें नमन किया तथा देश की आजादी में आदिवासी समुदाय के महापुरुषों के त्याग एवं बलिदान को याद किया।

जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता में स्वयं को समर्पित करने वाले आदिवासी समाज के सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान है।

उन्होंने कहा कि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (Birsa Munda Jayanti) पर हम उन्हें नमन करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया है।

Birsa Munda Jayanti: कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम (Birsa Munda Jayanti) को लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज व सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, उपाध्यक्ष देवनारायण यादव, महापौर मंजूषा भगत, नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा, कलेक्टर विलास भोसकर, पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

Child birth in toilet

Published on:

15 Nov 2025 08:36 pm

Published on: 15 Nov 2025 08:36 pm
Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Birsa Munda Jayanti: मंत्री ओपी चौधरी बोले- अंग्रेजों से लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन कर दिया न्योछावर, वर्चुअली जुड़े PM मोदी

