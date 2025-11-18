CG Electricity Bill: बिजली दरों पर गरमाई सियासत, दिसंबर में सीएम हाउस घेराव करने की कांग्रेस ने दी चेतावनी

देश के सबसे बड़े विद्युत उत्पादक राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ में बिजली इतनी महंगी होना सरकार की नाकामी का परिणाम है। वहीं बैज ने (Deepak Baij Statement) आगे कहा कि 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी गई, दो साल में चार बार बिजली दरें बढ़ाई गईं। कोयले पर सेस हटने के बाद कोयला सस्ता हुआ, लेकिन सरकार ने बिजली के दाम घटाने की जरूरत तक नहीं समझी। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के बाद उपभोक्ताओं की रीडिंग सामान्य से ज्यादा दिख रही है, जिससे जनता पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है।