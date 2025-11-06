CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?(photo-patrika)
CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ में लगातार तीसरे माह भी बढ़े हुए आए बिजली बिल के कारण जनता परेशान हो गई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि औसतन हर उपभोक्ता का बिजली बिल दो से तीन गुना ज्यादा आया है। बिजली बिल ज्यादा आने के तीन कारण है। पहला सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिया है।
उन्होंने कहा कि इसके तीन मुख्य कारण हैं -पहला, सरकार ने बिजली दरों में वृद्धि की है, दूसरा, ‘बिजली बिल हाफ’ योजना बंद कर दी गई; और तीसरा, नए स्मार्ट मीटरों की गलत रीडिंग से खपत बढ़कर दिख रही है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि “कोयला, पानी और जमीन सब छत्तीसगढ़ की है, फिर भी जनता को महंगी बिजली दी जा रही है।
कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वह बिजली कंपनियों पर लगने वाले वीसीए (वैरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट) में कटौती करे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि कोयले पर लगने वाला सेस घट चुका है, जिससे उत्पादन लागत कम हुई है, लेकिन सरकार जनता को इसका लाभ नहीं दे रही। शुक्ला ने कहा की भाजपा सरकार की नीयत जनता को राहत देने की नहीं, बल्कि मुनाफाखोरी बढ़ाने की है। बढ़े हुए बिजली बिलों से जनता में आक्रोश और निराशा दोनों है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग