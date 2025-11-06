CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?

कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वह बिजली कंपनियों पर लगने वाले वीसीए (वैरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट) में कटौती करे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि कोयले पर लगने वाला सेस घट चुका है, जिससे उत्पादन लागत कम हुई है, लेकिन सरकार जनता को इसका लाभ नहीं दे रही। शुक्ला ने कहा की भाजपा सरकार की नीयत जनता को राहत देने की नहीं, बल्कि मुनाफाखोरी बढ़ाने की है। बढ़े हुए बिजली बिलों से जनता में आक्रोश और निराशा दोनों है।