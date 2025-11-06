Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?

CG Electricity Bill: प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि औसतन हर उपभोक्ता का बिजली बिल दो से तीन गुना ज्यादा आया है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 06, 2025

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?(photo-patrika)

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?(photo-patrika)

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ में लगातार तीसरे माह भी बढ़े हुए आए बिजली बिल के कारण जनता परेशान हो गई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि औसतन हर उपभोक्ता का बिजली बिल दो से तीन गुना ज्यादा आया है। बिजली बिल ज्यादा आने के तीन कारण है। पहला सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिया है।

CG Electricity Bill: बिजली बिल हाफ योजना बंद

उन्होंने कहा कि इसके तीन मुख्य कारण हैं -पहला, सरकार ने बिजली दरों में वृद्धि की है, दूसरा, ‘बिजली बिल हाफ’ योजना बंद कर दी गई; और तीसरा, नए स्मार्ट मीटरों की गलत रीडिंग से खपत बढ़कर दिख रही है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि “कोयला, पानी और जमीन सब छत्तीसगढ़ की है, फिर भी जनता को महंगी बिजली दी जा रही है।

कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वह बिजली कंपनियों पर लगने वाले वीसीए (वैरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट) में कटौती करे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि कोयले पर लगने वाला सेस घट चुका है, जिससे उत्पादन लागत कम हुई है, लेकिन सरकार जनता को इसका लाभ नहीं दे रही। शुक्ला ने कहा की भाजपा सरकार की नीयत जनता को राहत देने की नहीं, बल्कि मुनाफाखोरी बढ़ाने की है। बढ़े हुए बिजली बिलों से जनता में आक्रोश और निराशा दोनों है।

Updated on:

06 Nov 2025 12:59 pm

Published on:

06 Nov 2025 12:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?

रायपुर
