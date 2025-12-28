मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ मामला! 7 की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल का चक्काजाम, रायपुर में दिखा तनाव

CG News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित मैग्नेटो मॉल में 24 दिसंबर को हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक माहौल गरमा गया है। मामले में 7 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस घटनाक्रम के बाद शहर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई, वहीं प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई।