मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ मामला! 7 की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल का चक्काजाम, रायपुर में दिखा तनाव

7 की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल का चक्काजाम(photo-AI)
CG News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित मैग्नेटो मॉल में 24 दिसंबर को हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक माहौल गरमा गया है। मामले में 7 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस घटनाक्रम के बाद शहर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई, वहीं प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्ताओं को सिविल लाइन थाना पहुंचना था, लेकिन ऐन वक्त पर रणनीति बदलते हुए वे पुलिस को चकमा देकर सीधे तेलीबांधा थाना पहुंच गए। यहां थाना परिसर के सामने मुख्य मार्ग पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम कर दिया।
अचानक हुए इस प्रदर्शन से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कुछ ही देर में मुख्य सड़क पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
चक्काजाम की सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी की कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए नारेबाजी की, जबकि पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समझाइश दी।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मैग्नेटो मॉल में हुई तोड़फोड़ के मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य ठोस सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
फिलहाल प्रशासन और पुलिस हालात पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
