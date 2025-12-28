28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ मामला! 7 की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल का चक्काजाम, रायपुर में दिखा तनाव

CG News: रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित मैग्नेटो मॉल में 24 दिसंबर को हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक माहौल गरमा गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 28, 2025

7 की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल का चक्काजाम(photo-AI)

7 की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल का चक्काजाम(photo-AI)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित मैग्नेटो मॉल में 24 दिसंबर को हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक माहौल गरमा गया है। मामले में 7 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस घटनाक्रम के बाद शहर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई, वहीं प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई।

CG News: गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्ताओं को सिविल लाइन थाना पहुंचना था, लेकिन ऐन वक्त पर रणनीति बदलते हुए वे पुलिस को चकमा देकर सीधे तेलीबांधा थाना पहुंच गए। यहां थाना परिसर के सामने मुख्य मार्ग पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम कर दिया।

चक्काजाम से ठप हुआ यातायात

अचानक हुए इस प्रदर्शन से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कुछ ही देर में मुख्य सड़क पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मौके पर तैनात हुआ अतिरिक्त पुलिस बल

चक्काजाम की सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी की कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए नारेबाजी की, जबकि पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समझाइश दी।

पुलिस का पक्ष: सबूतों के आधार पर कार्रवाई

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मैग्नेटो मॉल में हुई तोड़फोड़ के मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य ठोस सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

हालात पर प्रशासन की नजर

फिलहाल प्रशासन और पुलिस हालात पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 08:10 am

Published on:

28 Dec 2025 08:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ मामला! 7 की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल का चक्काजाम, रायपुर में दिखा तनाव

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर

छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर! अगले 3 दिन तक राहत नहीं... रायपुर समेत प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार(photo-patrika)
रायपुर

Good News: दिल्ली में रहकर फ्री में UPSC की तैयारी करने का बड़ा मौका, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ

UPSC exam, cg news, chhattisgarh news
रायपुर

CG Employees Strike: छत्तीसगढ़ के 4.50 लाख कर्मचारी तीन दिन की हड़ताल पर, 29 से 31 दिसंबर तक ठप रहेगा काम

कर्मचारी करेंगे तीन दिवसीय हड़ताल (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: रायपुर में लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत! NH-53 पर सर्विस रोड का होगा चौड़ीकरण

राजधानी की सड़कों पर राहत की खबर (photo source- Patrika)
रायपुर

Cyber Thana in CG: प्रदेश के इन 9 और जिलों में खुलेंगे साइबर थाने, रेंज पुलिस पर कम होगा केसों का दबाव

9 जिलों में जल्द खुलेंगे Cyber थाने (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.