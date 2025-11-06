Bilaspur Train Accident: डिप्टी CM साव से लिपट कर फफक पड़ी मां, बोली- मेरी बेटी को बचा लो साहब… बैज ने एक करोड़ मुआवजे की मांग की

Bilaspur Train Accident: उप मुख्यमंत्री अरुण साव बुधवार को शहर के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रेल हादसा में घायल मरीजों से मिले पहुंचे। उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ लाभ की कामना की। इस दौरान एक महिला ने अरुण साव से लिपटकर रोते हुए बोली- मेरे बेटी को बचा लो साहब। इस दौरान साव ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार हरसंभव मदद प्रदान करेगी। उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए।