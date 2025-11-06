Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: डिप्टी CM साव से लिपट कर फफक पड़ी मां, बोली- मेरी बेटी को बचा लो साहब… बैज ने एक करोड़ मुआवजे की मांग की

Bilaspur Train Accident: एक महिला ने अरुण साव से लिपटकर रोते हुए बोली- मेरे बेटी को बचा लो साहब। इस दौरान साव ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार हरसंभव मदद प्रदान करेगी।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 06, 2025

डिप्टी सीएम साव से लिपट कर फफक पड़ी मां (फोटो सोर्स- पत्रिका)

डिप्टी सीएम साव से लिपट कर फफक पड़ी मां (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bilaspur Train Accident: उप मुख्यमंत्री अरुण साव बुधवार को शहर के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रेल हादसा में घायल मरीजों से मिले पहुंचे। उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ लाभ की कामना की। इस दौरान एक महिला ने अरुण साव से लिपटकर रोते हुए बोली- मेरे बेटी को बचा लो साहब। इस दौरान साव ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार हरसंभव मदद प्रदान करेगी। उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को बिलासपुर के लाल खदान के समीप रेल हादसे में 11 लोगों की मृत्यु और 20 लोग घायल हो गए हैं। घायल लोगों का इलाज शहर के सिम्स, अपोलो, रेलवे अस्पताल और अरपा मेड सिटी अस्पताल में चल रहा है। उप मुख्यमंत्री ने इन सभी अस्पतालों का दौरा कर घायलों से मुलाकात की और उनके परिजनों को ढाढस दिलाया ।

इस अवसर पर महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी रजनेश सिंह, सिम्स के डीन रमनेश मूर्ति, निगम सभापति विनोद सोनी, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित रेलवे प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पीड़ितों को एक करोड़ मुआवजा दे: बैज

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने घायलों से मिले तथा उनका हाल-चाल जाना। इलाज की जानकारी ली। उन्होंने मृतकों को 1 करोड़ तथा घायलों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की। दीपक बैज ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी घायलों से मिलकर हालचाल जाना उन्होंने पीड़ित परिजनों को नौकरी देने की मांग की।

Published on:

06 Nov 2025 12:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur Train Accident: डिप्टी CM साव से लिपट कर ففक पड़ी मां, बोली- मेरी बेटी को बचा लो साहब… बैज ने एक करोड़ मुआवजे की मांग की

