जिस ट्रेन हादसे को ओवरब्रिज से देख रहे थे पिता, उसी ट्रेन में सवार थी उनकी लाडली बेटी प्रिया… किस्मत ने लिखा ऐसा दर्दनाक संयोग कि पूरी दुनिया उजड़ गई

पिता को जब पता चला कि बेटी ट्रेन से वापस बिलासपुर की ओर निकल गई है। तब उनकी जानकारी लेने के लिए अपनी बेटी के नंबर में फोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश किया। लेकिन घंटी बजती रही और किसी ने फोन नई उठाया। पिता अपने नम आंखों से वापस अपने परिजनों से संपर्क कर किसी अनहोनी होने की आशंका जताते हुए बात किया, तभी मोबाइल नंबर को जब बिलासपुर रेलवे पुलिस द्वारा ट्रेस किया गया तब पता चला कि प्रिया उसी टकराए हुए ट्रेन के अंदर मौजूद है। इस बात की जानकारी जैसे ही पिता को लगी पिता के होश उड़ गए और अपने बेटी की एक झलक पाने खोजने में लग गए।