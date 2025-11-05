Bilaspur Train Accident Update: बिलासपुर रेल हादसे में 5 मृतकों की हुई पहचान, सामने आए नाम और तस्वीरें… परिजनों में मचा कोहराम

रेल हादसे में 5 मृतकों की हुई पहचान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bilaspur Train Accident Update: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार तक यह आंकड़ा 8 था। वहीं 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों में बिलासपुर के लोग ज्यादा हैं। हादसे में मृतकों की पहचान का सिलसिला जारी है और अब तक पांच यात्रियों के नाम और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें लोको पायलट, छात्रा और अन्य यात्री शामिल हैं।
मृतकों में लोको पायलट विद्या सागर, प्रमिला वस्त्रकार, अंकित अग्रवाल, प्रिया चंद्रा और शीला यादव के नाम की पुष्टि हुई है। मृतका शीला यादव देवरी खुर्द के बहनिया मंदिर के पास रहने वाली थीं, जबकि प्रिया चंद्रा गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGU) की बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थीं। वह सक्ती जिले के बहेराडीह की निवासी थीं। इनकी मौत की खबर सुनते ही परिजनों में मातम छा गया है।
हादसे में लोको पायलट विद्या सागर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं सहायक लोको पायलट रश्मि राज गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के दौरान मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर शैलेश चंद्रा ने तेज गति से आती मेमू ट्रेन को देखकर गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई।
बिलासपुर रेल हादसे में सक्ती जिले की छात्रा प्रिया चंद्रा की मौत हो गई। प्रिया ट्रेन में सफर कर रही थी और चाम्पा से ट्रेन में बैठी थी। वह बिलासपुर के गुरुघासीदास यूनिवर्सिटी में बीएससी फाइनल की छात्रा थी और दो बहनों में बड़ी थी। प्रिया सक्ती जिले के जैजैपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बहेराडीह की रहने वाली थी। इस हादसे से उसके परिवार में गहरा सदमा छा गया है।
रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में पांच शव लाए गए हैं। इनमें विद्या सागर लोको पायलट, शीला यादव बिलासपुर देवरीखुर्द, प्रिय चंद्रा जैजैपुर, अंकित अग्रवाल बिल्हा और प्रमिला देवांगन शामिल हैं। रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में इनका पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने अस्पताल पहुंचकर बिलासपुर ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए लोगों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि इस हादसे में मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं घायलों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
