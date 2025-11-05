बिलासपुर रेल हादसे के बाद मातम… CM, अरुण, भूपेश बघेल समेत इन नेताओं ने जताया शोक, इधर राज्योत्सव कार्यक्रम रद्द

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार देर रात नई दिल्ली स्थित वार रूम से पूरी घटना की जानकारी ली। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। रेलवे ने दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के लिए 10 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया और गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए 5 लाख और सामान्य घायल यात्रियों के लिए एक लाख के मुआवजे की घोषणा की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल की टीम अस्पतालों में जाकर मुआवजा राशि बांटेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ट्रेन हादसे में मृत यात्रियों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को ₹50 हज़ार की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की गई है।