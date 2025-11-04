Bilaspur Train Accident: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ली ट्रेन हादसे की जानकारी, 10 लाख मुआवजे का ऐलान

इस भीषण हादसे की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ली है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली स्थित वार रूम से पूरी घटना की जानकारी ली और राहत एवं बचाव कार्य त्वरित तरीके से संपादित करने संबंधी निर्देश दिए। रेलवे ने दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के लिए 10 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया और गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए 5 लाख तथा सामान्य घायल यात्रियों के लिए एक लाख के मुआवजे की घोषणा की है। मुआवजा राशि का वितरण दक्षिण पूर्व मध्य रेल की टीम द्वारा विभिन्न अस्पताल में जाकर किया गया।