बिलासपुर ट्रेन हादसे में बड़ा अपडेट, चलती मालगाड़ी के पीछे से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 7 की मौत, 25 से ज्यादा घायल, कई ट्रेनें प्रभावित

Bilaspur train Accident: हादसे में कलेक्टर ने 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 10 से ज्यादा की मौत हुई है । वहीं 25 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की आशंका है

3 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 04, 2025

Bilaspur train accident

Bilaspur train accident ( Photo Patrika )

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर से कोरबा रूट पर गतौरा स्टेशन के बीच लाल खदान के पास चलती मालगाड़ी के पीछे से गेवरा रोड बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन टकरा गई। ( CG News ) हादसे में कलेक्टर ने 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 10 से ज्यादा की मौत हुई है । वहीं 25 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की आशंका है।

Bilaspur Train Accident: दोनों गाड़ी एक ही ट्रैक पर आ गई और

Bilaspur Train Accident: घटना मंगलवार अपरान्ह करीब 4 बजे की है। मालगाड़ी और मेमू लोकल गेवरा रोड से बिलासपुर आ रही थी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के करीब 12 किमी दूर लाल खदान के पास दोनों गाड़ी एक ही ट्रैक पर आ गई और मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में मेमू लोकल का इंजन चढ़ गया। कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। हादसे में ओवरहेड वायर और सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है, जिससे बहाली में समय लग सकता है। रेलवे ने हादसे के बाद जांच शुरू कर दी है। इस रूट पर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। कई ट्रेनों को रद्द और कुछ का रूट डायवर्ट कर दिया है।

गैस-कटर से काटकर फंसे यात्रियों को निकाला

रेलवे और जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने कई यात्रियों को बाहर निकाला है। रात 8 बजे तक पैसेंजर ट्रेन की बोगी को गैस कटर से काटकर अलग किया जा रहा है। बोगी में महिलाएं और बच्चे फंसे हैं, हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 5 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि दर्जनभर लोगों का इलाज रेलवे, सिम्स और अपोलो अस्पताल में चल रहा है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं।

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया- हादसे में 20 से 25 लोग घायल

तखतपुर के यात्री देवकुमार धुरी ने बताया कि कोटमीसुनार से बिलासपुर जाने के लिए ट्रेन से आ रहा था। इस बीच गतौरा के पास ट्रेन में जोरदार धक्का लगा। बाहर झांककर देखा तो इंजन मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर चढ़ गया था। हम घबराकर अपना सामान लेकर नीचे कूद गए और फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। हादसे में 20 से 25 लोग घायल हुए हैं।

केबिन में फंसे बच्चे की डेडबॉडी निकाली

हादसे में रेस्क्यू टीम ने केबिन में फंसे एक बच्चे का शव निकाला। केबिन तक पहुंचने में रेस्क्यू कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में ट्रेन के कई डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ बच्चों को सीढि़यों के सहारे सुरक्षित निकाला गया है।

दुरंतो और हीराकुंड रायगढ़ में रोकी गईं

सुरक्षा कारणों से रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर दुरंतो एक्सप्रेस और हीराकुंड एक्सप्रेस को रोक दिया गया है। वहीं कोतरलिया स्टेशन में साउथ बिहार एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें खड़ी रहीं। इसके चलते यात्रियों को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री प्लेटफार्म और कोचों में फंसे हुए हैं, जो बार-बार ट्रेन संचालन बहाल होने की जानकारी पूछ रहे हैं।

हेल्पलाइन नंबर

  • बिलासपुर – 7777857335, 7869953330
  • चांपा – 8085956528
  • रायगढ़ – 9752485600
  • पेंड्रा रोड – 8294730162
  • कोरबा – 7869953330
  • उसलापुर - 7777857338

मृतकों को 10 लाख, घायलों को 5 लाख की घोषणा

हादसे की जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त स्तर पर कराई जाएगी। वहीं, रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और सामान्य रूप से घायलों को एक लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

Updated on:

04 Nov 2025 10:33 pm

Published on:

04 Nov 2025 10:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर ट्रेन हादसे में बड़ा अपडेट, चलती मालगाड़ी के पीछे से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 7 की मौत, 25 से ज्यादा घायल, कई ट्रेनें प्रभावित

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

