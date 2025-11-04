बिलासपुर ट्रेन हादसे में बड़ा अपडेट, चलती मालगाड़ी के पीछे से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 7 की मौत, 25 से ज्यादा घायल, कई ट्रेनें प्रभावित

Bilaspur Train Accident: घटना मंगलवार अपरान्ह करीब 4 बजे की है। मालगाड़ी और मेमू लोकल गेवरा रोड से बिलासपुर आ रही थी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के करीब 12 किमी दूर लाल खदान के पास दोनों गाड़ी एक ही ट्रैक पर आ गई और मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में मेमू लोकल का इंजन चढ़ गया। कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। हादसे में ओवरहेड वायर और सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है, जिससे बहाली में समय लग सकता है। रेलवे ने हादसे के बाद जांच शुरू कर दी है। इस रूट पर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। कई ट्रेनों को रद्द और कुछ का रूट डायवर्ट कर दिया है।