कांग्रेस का हल्ला बोल! पूर्व विधायक ने खून से लिखा पत्र, कहा- हाफ बिजली बिल योजना बहाल की जाए…

CG Congress Protest: रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का लहू पी रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 16, 2025

कांग्रेस का हल्ला बोल! पूर्व विधायक ने खून से लिखा पत्र, कहा- हाफ बिजली बिल योजना बहाल की जाए...(photo-patrika)

कांग्रेस का हल्ला बोल! पूर्व विधायक ने खून से लिखा पत्र, कहा- हाफ बिजली बिल योजना बहाल की जाए...(photo-patrika)

CG Congress Protest: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का लहू पी रही है। इसके विरोध में आम जन एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को खून से पत्र लिखा गया और हॉफ बिजली बिल योजना लागू करने की मांग की गई ।

CG Congress Protest: बिजली बिल विवाद पर कांग्रेस का प्रदर्शन

उपाध्याय ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़वासियों को साय सरकार अगर चाहती तो पूर्व की कांग्रेस सरकार की बिजली बिल योजना को लागू कर बिजली बिल में राहत दे सकती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में बिजली बिल हॉफ योजना लागू करने की बात कह कर जनता से वोट ले लिए, अब उनके विश्वास का खून किया जा रहा है।

एक तरफ महतारी वंदन योजना के नाम पर 1000 रुपए देकर बिजली के माध्यम से कई गुणा उसी घर से लूटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। विरोध प्रदर्शन में पंकज शर्मा, श्रीकुमार मेनन, सुंदर जोगी, अशोक ठाकुर, देवकुमार साहू, मुन्ना मिश्रा, दिनेश ठाकुर,संदीप तिवारी, बंशी कन्नौजे, नवीन चंद्राकर, विकास अग्रवाल, मनोज सोनकर, संदीप सिरमौर, अजीज भिन्सारा सहित सैकड़ों आमजन एवं कांग्रेसी शामिल हुए।

Updated on:

16 Nov 2025 12:01 pm

Published on:

16 Nov 2025 12:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कांग्रेस का हल्ला बोल! पूर्व विधायक ने खून से लिखा पत्र, कहा- हाफ बिजली बिल योजना बहाल की जाए…

