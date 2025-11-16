कांग्रेस का हल्ला बोल! पूर्व विधायक ने खून से लिखा पत्र, कहा- हाफ बिजली बिल योजना बहाल की जाए...(photo-patrika)
CG Congress Protest: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का लहू पी रही है। इसके विरोध में आम जन एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को खून से पत्र लिखा गया और हॉफ बिजली बिल योजना लागू करने की मांग की गई ।
उपाध्याय ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़वासियों को साय सरकार अगर चाहती तो पूर्व की कांग्रेस सरकार की बिजली बिल योजना को लागू कर बिजली बिल में राहत दे सकती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में बिजली बिल हॉफ योजना लागू करने की बात कह कर जनता से वोट ले लिए, अब उनके विश्वास का खून किया जा रहा है।
एक तरफ महतारी वंदन योजना के नाम पर 1000 रुपए देकर बिजली के माध्यम से कई गुणा उसी घर से लूटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। विरोध प्रदर्शन में पंकज शर्मा, श्रीकुमार मेनन, सुंदर जोगी, अशोक ठाकुर, देवकुमार साहू, मुन्ना मिश्रा, दिनेश ठाकुर,संदीप तिवारी, बंशी कन्नौजे, नवीन चंद्राकर, विकास अग्रवाल, मनोज सोनकर, संदीप सिरमौर, अजीज भिन्सारा सहित सैकड़ों आमजन एवं कांग्रेसी शामिल हुए।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग