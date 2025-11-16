कांग्रेस का हल्ला बोल! पूर्व विधायक ने खून से लिखा पत्र, कहा- हाफ बिजली बिल योजना बहाल की जाए…

उपाध्याय ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़वासियों को साय सरकार अगर चाहती तो पूर्व की कांग्रेस सरकार की बिजली बिल योजना को लागू कर बिजली बिल में राहत दे सकती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में बिजली बिल हॉफ योजना लागू करने की बात कह कर जनता से वोट ले लिए, अब उनके विश्वास का खून किया जा रहा है।