CG News: 12वीं के छात्र ने लगाई फांसी, आदिवासी समाज ने स्टेट हाइवे में किया चक्काजाम

CG News: धमतरी जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह में कक्षा 12वीं के छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना से आदिवासी समाज में आक्रोश है। घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज जिला धमतरी ने गुरूवार को कुकरेल चौक (स्टेट हाइवे) में चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। समाजजनों ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष जीवराखन मरई ने कहा कि पूर्व में भी विद्यालय में छात्रों के साथ प्रताड़ना की शिकायतें हुई थीं। जांच समिति का गठन भी किया गया था, लेकिन एक भी शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।