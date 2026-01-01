CG New Year 2026: नए साल का भव्य स्वागत! काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़… होटल, क्लब में भी दिखा जश्न का माहौल, देखें Photo

नए साल का भव्य स्वागत! काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़(photo-patrika)
CG New Year 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर में 31 दिसंबर की रात के समाप्त होते ही छत्तीसगढ़ में नए साल 2026 का स्वागत बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ किया गया। लोगों ने पुराने साल को विदाई देते हुए नाच-गाकर, आतिशबाजी और पार्टियों के जरिए नए साल का जश्न मनाया। परिवार, दोस्त और रिश्तेदार एक-दूसरे को शुभकामनाएं देने में जुटे रहे।
राजधानी रायपुर के विभिन्न होटलों, क्लबों और पबों में न्यू ईयर पार्टियों का आयोजन किया गया। वीआईपी रोड स्थित क्लबों और पबों में सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिली। युवा वर्ग देर रात तक डीजे की धुन पर झूमता नजर आया। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत आयोजकों ने सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए, ताकि सेलिब्रेशन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
रायपुर के अलावा बिलासपुर और दुर्ग समेत प्रदेश के अन्य शहरों में भी थर्टी फर्स्ट की रात उत्साह का माहौल रहा। होटलों और रेस्टोरेंट्स में आयोजित पार्टियों में लोग संगीत, नृत्य और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत करते नजर आए।
रायपुर में नए साल 2026 के आगमन पर 31 दिसंबर 2025 की रात को आकाशवाणी चौक स्थित काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नए साल की स्वागत के लिए भक्त माता के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हुए विशेष पूजा की।
नए साल के जश्न को देखते हुए रायपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शहर के 26 प्रमुख स्थानों पर करीब 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। पुलिस अधिकारियों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों, क्लबों और पार्टी स्थलों पर विशेष निगरानी रखी, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या विवाद को रोका जा सके।
वहीं जश्न के दौरान गुढियारी थाना क्षेत्र में एक दुखद सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रशासन ने नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की है।
प्रशासन ने नए साल के मौके पर लोगों से अपील की है कि वे उत्साह के साथ-साथ संयम बरतें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि आने वाला साल सुरक्षित और खुशहाल बन सके।
