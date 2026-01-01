CG New Year 2026: नए साल का भव्य स्वागत! काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़… होटल, क्लब में भी दिखा जश्न का माहौल, देखें Photo

राजधानी रायपुर के विभिन्न होटलों, क्लबों और पबों में न्यू ईयर पार्टियों का आयोजन किया गया। वीआईपी रोड स्थित क्लबों और पबों में सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिली। युवा वर्ग देर रात तक डीजे की धुन पर झूमता नजर आया। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत आयोजकों ने सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए, ताकि सेलिब्रेशन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।