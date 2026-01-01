1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG New Year 2026: नए साल का भव्य स्वागत! काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़… होटल, क्लब में भी दिखा जश्न का माहौल, देखें Photo

CG New Year 2026: रायपुर में 31 दिसंबर की रात के समाप्त होते ही छत्तीसगढ़ में नए साल 2026 का स्वागत बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ किया गया।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 01, 2026

नए साल का भव्य स्वागत! काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़(photo-patrika)

नए साल का भव्य स्वागत! काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़(photo-patrika)

CG New Year 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर में 31 दिसंबर की रात के समाप्त होते ही छत्तीसगढ़ में नए साल 2026 का स्वागत बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ किया गया। लोगों ने पुराने साल को विदाई देते हुए नाच-गाकर, आतिशबाजी और पार्टियों के जरिए नए साल का जश्न मनाया। परिवार, दोस्त और रिश्तेदार एक-दूसरे को शुभकामनाएं देने में जुटे रहे।

CG New Year 2026: रायपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन

राजधानी रायपुर के विभिन्न होटलों, क्लबों और पबों में न्यू ईयर पार्टियों का आयोजन किया गया। वीआईपी रोड स्थित क्लबों और पबों में सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिली। युवा वर्ग देर रात तक डीजे की धुन पर झूमता नजर आया। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत आयोजकों ने सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए, ताकि सेलिब्रेशन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

प्रदेश के अन्य शहरों में भी दिखा जश्न

रायपुर के अलावा बिलासपुर और दुर्ग समेत प्रदेश के अन्य शहरों में भी थर्टी फर्स्ट की रात उत्साह का माहौल रहा। होटलों और रेस्टोरेंट्स में आयोजित पार्टियों में लोग संगीत, नृत्य और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत करते नजर आए।

रायपुर में नए साल 2026 के आगमन पर 31 दिसंबर 2025 की रात को आकाशवाणी चौक स्थित काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नए साल की स्वागत के लिए भक्त माता के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हुए विशेष पूजा की।

सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद

नए साल के जश्न को देखते हुए रायपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शहर के 26 प्रमुख स्थानों पर करीब 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। पुलिस अधिकारियों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों, क्लबों और पार्टी स्थलों पर विशेष निगरानी रखी, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या विवाद को रोका जा सके।

जश्न के बीच सड़क हादसा

वहीं जश्न के दौरान गुढियारी थाना क्षेत्र में एक दुखद सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रशासन ने नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की है।

शांतिपूर्ण जश्न की अपील

प्रशासन ने नए साल के मौके पर लोगों से अपील की है कि वे उत्साह के साथ-साथ संयम बरतें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि आने वाला साल सुरक्षित और खुशहाल बन सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 09:56 am

Published on:

01 Jan 2026 09:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG New Year 2026: नए साल का भव्य स्वागत! काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़… होटल, क्लब में भी दिखा जश्न का माहौल, देखें Photo

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Tourism: सियादेवी जलाशय बनेगा इको-टूरिज्म केन्द्र, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

CG Tourism: सियादेवी जलाशय बनेगा इको-टूरिज्म केन्द्र, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
रायपुर

CG Promotion: GST विभाग में प्रमोशन, राज्य कर अधिकारियों और निरीक्षकों को मिली पदोन्नति, देखें लिस्ट…

CG News: छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड! इन जिलों में बनी शीतलहर की स्थिति...

छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड! इन जिलों में बनी शीतलहर की स्थिति(photo-patrika)
रायपुर

Cigarette Prices: छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे सिगरेट के दाम, इस तारीख से लागू होगी नई कीमत

Cigarette Prices: छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे सिगरेट के दाम, इस तारीख से लागू होगी नई कीमत
रायपुर

10वीं–12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू

CG Board Practical Exam 2026: 10वीं–12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.