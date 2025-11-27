1 दिसंबर से मिलेगी 200 यूनिट हाफ बिजली की राहत, लेकिन इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा फायदा, जानें

CG News: भारी भरकम बिजली बिल को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश देखा गया। सोशल मीडिया में उपभोक्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली। विपक्ष ने भी प्रदर्शन किया था। सरकार ने अब 100 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया है। दिसंबर महीने से 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलने की जानकारी अधिकारी दे रहे हैं। इस योजना में धमतरी संभाग के करीब 30000 हजार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा। यदि कोई उपभोक्ता 201 यूनिट बिजली खपत करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।