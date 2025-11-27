Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

1 दिसंबर से मिलेगी 200 यूनिट हाफ बिजली की राहत, लेकिन इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा फायदा, जानें

Dhamtari News: दिसंबर महीने से 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलने की जानकारी अधिकारी दे रहे हैं। इस योजना में धमतरी संभाग के करीब 30000 हजार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

Nov 27, 2025

हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित (photo source- Patrika)

हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित (photo source- Patrika)

CG News: भारी भरकम बिजली बिल को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश देखा गया। सोशल मीडिया में उपभोक्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली। विपक्ष ने भी प्रदर्शन किया था। सरकार ने अब 100 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया है। दिसंबर महीने से 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलने की जानकारी अधिकारी दे रहे हैं। इस योजना में धमतरी संभाग के करीब 30000 हजार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा। यदि कोई उपभोक्ता 201 यूनिट बिजली खपत करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

जानें किसे मिलेगा लाभ

वर्तमान में सिर्फ 100 यूनिट बिजली खपत पर ही छूट का लाभ मिल रहा है। सितंबर-2025 में 100 यूनिट हाफ बिजली योजना के तहत 41 हजार 174 उपभोक्ताओं को लाभ मिला था। छूट की कुल राशि 40 लाख 77 हजार 383 रूपए है। हाफ बिजली बिल छूट का लाभ सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। कामर्शियल और पंप कनेक्शनधारी किसानों को यह छूट नहीं मिलेगी।

धमतरी जिले में धमतरी और कुरुद दो बिजली संभाग हैं। धमतरी संभाग में 1 लाख 29 हजार बिजली उपभोक्ता है। इनमें से 21 हजार मोटरपंप कनेक्शनधारी है। बिजली विभाग के एई प्रेमलता देवांगन ने बताया कि 200 यूनिट हाफ बिजली योजना दिसंबर से लागू हो सकती है। इसके लिए शासन से स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। मौखिक रूप से जानकारी मिली है। इसी के आधार पर तैयारी शुरू कर दी गई है।

हाफ बिजली बिल योजना के लाभ के लिए गाइडलाइन भी जारी

हाफ बिजली बिल योजना के लाभ के लिए शासन से गाइडलाइन भी जारी हुई है। 6 माह से अधिक का बिल बकाया होने पर बिजली उपभोक्ताओं को छूट का लाभ नहीं मिलेगा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ठंड के सीजन में बिजली की खपत कम हो जाती है। दिसंबर में छूट का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हो सकती है। मीटर रीडिंग के आधार पर सर्वे कर अलग से सूची तैयार रहे हैं। इसकी जानकारी शासन को भेजी जाएगी।

वर्तमान में टैरिफ दरें (दर प्रति यूनिट में)

यूनिट - वर्तमान टैरिफ दरें

0-100 - 4.10 रूपए
101-200 - 4.20रूपए
201-400 - 5.60 रूपए
401-600 - 6.50 रूपए
601+ - 8.30 रूपए

ये भी पढ़ें

हाफ बिजली बिल योजना पर लगा ‘सियासी करंट’… CM की घोषणा को बघेल ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा, कसा तंज
रायपुर
CM की घोषणा को भूपेश ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 12:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / 1 दिसंबर से मिलेगी 200 यूनिट हाफ बिजली की राहत, लेकिन इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा फायदा, जानें

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Farmers Protest: 36 गांव के किसानों का फूटा गुस्सा, इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्टेट हाइवे में किया चक्काजाम

36 गांव के किसानों का फूटा गुस्सा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

कांग्रेस प्रभारी के सामने हाई-वोल्टेज ड्रामा, पूर्व उपाध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष को बताया दलाल, बोले- BJP में जाऊंगा, फिर… मचा बवाल

कांग्रेस के कार्यक्रम में बवाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

Dhan Kharidi: धमतरी के 1 लाख 22 हजार किसान नहीं बेच पा रहे धान! लगा रहे सोसायटियों के चक्कर

Dhan Kharidi
धमतरी

CG Crime: ज्वेलर्स में हुए गोली कांड में मिली बड़ी सफलता, नागपुर रायगढ़ से हुई गिरफ़्तारी, एक आरोपी अभी भी फरार

CG Crime: ज्वेलर्स में हुए गोली कांड में मिली बड़ी सफलता, नागपुर रायगढ़ से हुई गिरफ़्तारी, एक आरोपी अभी भी फरार
धमतरी

CG Board Exam: मिशन अव्वल अभियान पर विशेष फोकस, छात्रों को ब्लू प्रिंट के आधार पर करा रहे तैयारी

CG Board Exam: मिशन अव्वल अभियान पर विशेष फोकस, छात्रों को ब्लू प्रिंट के आधार पर करा रहे तैयारी
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.