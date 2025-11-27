1 दिसंबर से मिलेगी 200 यूनिट हाफ बिजली की राहत, लेकिन इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा फायदा, जानें

हाफ बिल योजना से हो सकते हैं वंचित (photo source- Patrika)
CG News: भारी भरकम बिजली बिल को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश देखा गया। सोशल मीडिया में उपभोक्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली। विपक्ष ने भी प्रदर्शन किया था। सरकार ने अब 100 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया है। दिसंबर महीने से 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलने की जानकारी अधिकारी दे रहे हैं। इस योजना में धमतरी संभाग के करीब 30000 हजार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा। यदि कोई उपभोक्ता 201 यूनिट बिजली खपत करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
वर्तमान में सिर्फ 100 यूनिट बिजली खपत पर ही छूट का लाभ मिल रहा है। सितंबर-2025 में 100 यूनिट हाफ बिजली योजना के तहत 41 हजार 174 उपभोक्ताओं को लाभ मिला था। छूट की कुल राशि 40 लाख 77 हजार 383 रूपए है। हाफ बिजली बिल छूट का लाभ सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। कामर्शियल और पंप कनेक्शनधारी किसानों को यह छूट नहीं मिलेगी।
धमतरी जिले में धमतरी और कुरुद दो बिजली संभाग हैं। धमतरी संभाग में 1 लाख 29 हजार बिजली उपभोक्ता है। इनमें से 21 हजार मोटरपंप कनेक्शनधारी है। बिजली विभाग के एई प्रेमलता देवांगन ने बताया कि 200 यूनिट हाफ बिजली योजना दिसंबर से लागू हो सकती है। इसके लिए शासन से स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। मौखिक रूप से जानकारी मिली है। इसी के आधार पर तैयारी शुरू कर दी गई है।
हाफ बिजली बिल योजना के लाभ के लिए शासन से गाइडलाइन भी जारी हुई है। 6 माह से अधिक का बिल बकाया होने पर बिजली उपभोक्ताओं को छूट का लाभ नहीं मिलेगा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ठंड के सीजन में बिजली की खपत कम हो जाती है। दिसंबर में छूट का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हो सकती है। मीटर रीडिंग के आधार पर सर्वे कर अलग से सूची तैयार रहे हैं। इसकी जानकारी शासन को भेजी जाएगी।
यूनिट - वर्तमान टैरिफ दरें
0-100 - 4.10 रूपए
101-200 - 4.20रूपए
201-400 - 5.60 रूपए
401-600 - 6.50 रूपए
601+ - 8.30 रूपए
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग