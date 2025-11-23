करोड़ों खर्च, व्यवस्था फिर भी फेल! महतारी-संजीवनी समय पर नहीं, 539 बच्चों का जन्म पुलिस गाड़ी में...

प्रदेश में वर्ष 2018 से इमरजेंसी सेवा डॉयल 112 शुरू हुई है। प्रारंभ में यह 11 जिलों में शुरू की गई। वर्तमान में यह सुविधा 17 जिलों में चल रही है। इस दौरान अलग-अलग जिलों में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए मदद मांगी गई। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के दौरान 539 नवजातों का पुलिस वाहन में ही जन्म हुआ। इस दौरान नवजात और प्रसूता दोनों स्वस्थ थे। हालांकि गर्भवती महिलाओं को भारी जोखिम से गुजरना पड़ा।