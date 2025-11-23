Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

करोड़ों खर्च, व्यवस्था फिर भी फेल! महतारी-संजीवनी समय पर नहीं, 539 बच्चों का जन्म पुलिस गाड़ी में…

CG News: रायपुर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित अस्पताल भेजने के लिए महतारी एक्सप्रेस और संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस जैसी सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 23, 2025

करोड़ों खर्च, व्यवस्था फिर भी फेल! महतारी-संजीवनी समय पर नहीं, 539 बच्चों का जन्म पुलिस गाड़ी में...

करोड़ों खर्च, व्यवस्था फिर भी फेल! महतारी-संजीवनी समय पर नहीं, 539 बच्चों का जन्म पुलिस गाड़ी में...

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित अस्पताल भेजने के लिए महतारी एक्सप्रेस और संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस जैसी सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इसके बाद भी गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क से गुजरना पड़ा। उन्हें समय पर न महतारी एक्सप्रेस मिली और न ही संजीवनी एक्सप्रेस।

पिछले 7 साल में गर्भवती महिलाओं को 500 से ज्यादा नवजातों को पुलिस गाड़ी में ही जन्म देना पड़ा। एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण परिजनों ने गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए इमरजेंसी में डॉयल 112 की ईआरव्ही(चौपहिया वाहन) की मदद ली। इस दौरान पुलिस गाड़ी में ही प्रसव पीड़ा होने से उसी में डिलीवरी करानी पड़ी।

CG News: गुजरना पड़ा भारी जोखिम से

प्रदेश में वर्ष 2018 से इमरजेंसी सेवा डॉयल 112 शुरू हुई है। प्रारंभ में यह 11 जिलों में शुरू की गई। वर्तमान में यह सुविधा 17 जिलों में चल रही है। इस दौरान अलग-अलग जिलों में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए मदद मांगी गई। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के दौरान 539 नवजातों का पुलिस वाहन में ही जन्म हुआ। इस दौरान नवजात और प्रसूता दोनों स्वस्थ थे। हालांकि गर्भवती महिलाओं को भारी जोखिम से गुजरना पड़ा।

इमरजेंसी में मांगते हैं मदद

रायपुर एसपी अविनाश सिंह ठाकुर ने कहा की इमरजेंसी में कोई साधन नहीं मिलने पर लोग डॉयल 112 से मदद मांगते हैं। इसके बाद डॉयल 112 के ईआरव्ही वाहनों से गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाया जाता है। अब तक गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाते समय 539 बच्चों के जन्म होने के मामले सामने आए हैं। ज्यादातर मामले ग्रामीण इलाकों से जुड़े होते हैं।

करोड़ों का घोटाला

प्रदेश में एंबुलेंस संचालन करने वाली कंपनी पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा चुका है। टेंडर में जितनी एंबुलेंस चलाने को तय हुआ था, उतनी एंबुलेंस नहीं लगाई। इसके बावजूद कंपनी को उतनी एंबुलेंस चलाने का भुगतान किया गया। एंबुलेंस का संचालन करने वाली जय अंबे एजेंसी को लेकर कैग भी अपनी रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की अनियमितता उजागर कर चुका है।

डेढ़ करोड़ से अधिक ने मांगी मदद

पुलिस के मुताबिक डॉयल 112 में अब तक कुल 1 करोड़ 69 लाख 69 हजार 815 लोगों ने कॉल किया और मदद मांगी। दरअसल डॉयल 112 एक इमरजेंसी नंबर है। इसमें पुलिस, एंबुलेंस और आगजनी में मदद के लिए कॉल करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / करोड़ों खर्च, व्यवस्था फिर भी फेल! महतारी-संजीवनी समय पर नहीं, 539 बच्चों का जन्म पुलिस गाड़ी में…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

EOW-ACB Raid: रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर में ACB-EOW की रेड, 20 ठिकानों पर चल रही जांच

EOW- ACB raid in cg
रायपुर

चौपाटी बवाल… रोजी-रोटी छिन गई, सब कुछ एक झटके में खत्म, प्रभावित दुकानदारों ने बयां किया दर्द

CG News, Chowpatty shifted news,
रायपुर

IND vs SA Match: भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट मिनटों में बिके, पोर्टल हुआ ठप, कल से फिजिकल टिकट

ind vs SA ODI Match in raipur
रायपुर

ISIS कनेक्शन की पड़ताल… हिंसक गेम और डार्क वेब से दी जा रही थी ट्रेनिंग, 100 लोग शक के दायरे में, 2 किशोरों से पूछताछ जारी

ISIS expose in cg
रायपुर

पुलिस ने 200 से ज्यादा वारंटियों को दबोचा, ओडिशा-एमपी से भी पकड़े…. आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की दी चेतावनी

पुलिस ने 200 से ज्यादा वारंटियों को दबोचा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.