29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: कांग्रेस स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान, 5 जनवरी से शुरू होगा मनरेगा बचाओ अभियान

CG News: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस सुकमा जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 29, 2025

5 जनवरी से ‘मनरेगा बचाओ अभियान’ शुरू (photo source- Patrika)

5 जनवरी से ‘मनरेगा बचाओ अभियान’ शुरू (photo source- Patrika)

CG News: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस रविवार को सुकमा जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में उत्साह, अनुशासन और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए बलिदानों और लोकतंत्र व संविधान के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता को याद किया गया।

CG News: कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ध्वज को दी सलामी

जिला मुख्यालय सुकमा स्थित राजीव भवन में आयोजित मुख्य समारोह में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरीश कवासी लखमा की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ध्वज को सलामी दी। इसके पश्चात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर भ्रमण कर पार्टी के संस्थापकों, स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों को स्मरण करते हुए नारे लगाए।

पूरे नगर में कांग्रेस झंडों और नारों के साथ उत्सव का माहौल नजर आया। इस अवसर पर जिला व नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेसजन, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस का इतिहास आजादी व संविधान से जुड़ा: लखमा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी लखमा ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास देश की आजादी, संविधान निर्माण और लोकतंत्र की मजबूती से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन महान बलिदानियों की विरासत है, जिन्होंने देश को अंग्रेज गुलामी से मुक्त कराया और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय व समानता जैसे मूल्यों को मजबूत किया। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है, जो हमेशा कमजोर, वंचित और मेहनतकश लोगों के साथ खड़ी रही है।

मनरेगा की हर हाल में रक्षा की जाएगी

CG News: स्थापना दिवस कार्यक्रम के समापन के बाद कांग्रेस ने ‘मनरेगा बचाओ अभियान’ चलाने का संकल्प लिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 5 जनवरी से अभियान की विधिवत शुरुआत करने का निर्णय लिया।

शपथ में कहा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की हर हाल में रक्षा की जाएगी। यह योजना केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संविधान से मिला काम का अधिकार है। ग्रामीण मजदूरों के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 12:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: कांग्रेस स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान, 5 जनवरी से शुरू होगा मनरेगा बचाओ अभियान

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Ration Card: KYC के बाद भी राशनबंदी, बस्तर में हजारों APL कार्डधारकों को नहीं मिला दिसंबर का राशन

केवायसी के बाद भी राशनबंदी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Chhattisgarh में बड़ा नक्सल एनकाउंटर, मारा गया 1 करोड़ का इनामी नक्सली गणेश उईके, चार शव बरामद

CG Naxal Encounter
जगदलपुर

यीशु मसीह के जन्मदिन पर चर्च में दिखी रौनक, सभी ने एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस की दी शुभकामनाएं

यीशु मसीह के जन्मदिन पर चर्च में दिखी रौनक (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Chhattisgarh Band: छत्तीसगढ़ बंद के दौरान तनाव का माहौल, जगदलपुर में व्यापारियों ने जताई आपत्ति

Chhattisgarh Band: छत्तीसगढ़ बंद के दौरान तनाव का माहौल, जगदलपुर में व्यापारियों ने जताई आपत्ति
जगदलपुर

Congress protest: मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, बोली- सिर्फ राजनीति कर रही भाजपा

मनरेगा का नाम बदलने पर धरने पर बैठे कांग्रेसी (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.