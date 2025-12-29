CG News: कांग्रेस स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान, 5 जनवरी से शुरू होगा मनरेगा बचाओ अभियान

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी लखमा ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास देश की आजादी, संविधान निर्माण और लोकतंत्र की मजबूती से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन महान बलिदानियों की विरासत है, जिन्होंने देश को अंग्रेज गुलामी से मुक्त कराया और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय व समानता जैसे मूल्यों को मजबूत किया। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है, जो हमेशा कमजोर, वंचित और मेहनतकश लोगों के साथ खड़ी रही है।