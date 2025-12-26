26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

PDS में बड़ी गड़बड़ी! ई-पॉस जांच में खुली पोल, दो राशन दुकानों का लाइसेंस खत्म, एक पर आर्थिक दंड

PDS Scam in CG: रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण में सामने आई अनियमितताओं पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 26, 2025

PDS में बड़ी गड़बड़ी! ई-पॉस जांच में खुली पोल, दो राशन दुकानों का लाइसेंस खत्म, एक पर आर्थिक दंड(photo-AI)

PDS में बड़ी गड़बड़ी! ई-पॉस जांच में खुली पोल, दो राशन दुकानों का लाइसेंस खत्म, एक पर आर्थिक दंड(photo-AI)

PDS Scam in CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण में सामने आई अनियमितताओं पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर दो उचित मूल्य दुकानों का संचालन समाप्त कर दिया गया, जबकि एक दुकान संचालक पर ₹7,000 का अर्थदंड लगाते हुए कड़ी चेतावनी जारी की गई है।

PDS Scam in CG: ई-पॉस और आधार से बढ़ी पारदर्शिता

वर्तमान में राज्य में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण कर राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। हितग्राही बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि खाद्यान्न की आपूर्ति केवल वास्तविक और पात्र हितग्राहियों तक ही पहुंचे।

नियमित मॉनिटरिंग में सामने आई गड़बड़ियां

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों की नियमित निगरानी के लिए अधिकारियों की टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों ने विभिन्न दुकानों का निरीक्षण कर वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और आधार प्रमाणीकरण की स्थिति की गहन जांच की। इस दौरान कुछ दुकानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

इन दुकानों पर हुई कार्रवाई

जांच के आधार पर जिला रायपुर के खाद्य नियंत्रक द्वारा आईडी क्रमांक 441001314 “मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार” और आईडी क्रमांक 441001256 “श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा” का संचालन अधिकार समाप्त कर उन्हें अन्य उचित मूल्य दुकानों में संलग्न कर दिया गया है। वहीं, आईडी क्रमांक 441001148 “दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62” में अनियमितता पाए जाने पर ₹7,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

खाद्य सचिव का सख्त संदेश

खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किसी भी उचित मूल्य दुकान में यदि खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और लाभार्थी-केंद्रित राशन वितरण प्रणाली के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 04:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / PDS में बड़ी गड़बड़ी! ई-पॉस जांच में खुली पोल, दो राशन दुकानों का लाइसेंस खत्म, एक पर आर्थिक दंड

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

साल 2025 में छत्तीसगढ़ में हुए कई बड़े रेल हादसे

साल 2025 में छत्तीसगढ़ में हुए कई बड़े रेल हादसे(photo-AI)
रायपुर

कोण्डागांव की योगिता मंडावी को PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, CM साय ने जज्बे को किया सलाम, शेयर किया वीडियो

रायपुर

CG Govt Job: सहायक ग्रेड-3, डाटा एंट्री, कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, नोटिफिकेशन जारी

CG govt job
रायपुर

CG में शिक्षकों के 30 हजार से अधिक पद खाली, अभाविप ने पेश किए चौंकाने वाले आंकड़े, सरकार की भर्ती की अपील

teachers
रायपुर

छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर में बवाल! 40 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज

छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर में बवाल! CCTV फुटेज में तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने, 40 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज(photo-AI)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.