PDS में बड़ी गड़बड़ी! ई-पॉस जांच में खुली पोल, दो राशन दुकानों का लाइसेंस खत्म, एक पर आर्थिक दंड

जांच के आधार पर जिला रायपुर के खाद्य नियंत्रक द्वारा आईडी क्रमांक 441001314 “मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार” और आईडी क्रमांक 441001256 “श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा” का संचालन अधिकार समाप्त कर उन्हें अन्य उचित मूल्य दुकानों में संलग्न कर दिया गया है। वहीं, आईडी क्रमांक 441001148 “दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62” में अनियमितता पाए जाने पर ₹7,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।