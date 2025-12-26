छत्तीसगढ़ के इस शहर को मिला नगर पालिका का दर्जा, बढ़ेगा बजट, लोगों में जबरदस्त उत्साह

राजिम को नगर पालिका का दर्जा ( Photo - Patrika )
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की कुंभ नगरी राजिम को अब नगर पालिका का दर्जा मिल गया है। इस निर्णय से नगरवासियों में खुशी और उत्साह का माहौल है। नगर पालिका बनने से शहर में प्रशासन, स्वच्छता, सड़क, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में सुधार होगा। विशेष रूप से, राजिम कुंभ के आयोजन और विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम और भी महत्वपूर्ण बन गया है।
साय सरकार ने राजिम को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है। जिसकी अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी गई है। राजिम पहले नगर पंचायत था, लेकिन अब उसे नगर पालिका बना दिया गया है, जिससे विकास कार्यों को अब नई रफ्तार मिलेगी. वहीं अब सड़क, पानी, सफाई जैसी सुविधाओं में भी विस्तार होगा।
राजिम नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलने से अब बजट बढ़ेगा। ( CG News ) इससे लोगों को कई तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। बता दें कि पालिका बनाने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे थे। इसे लेकर अभियान भी चलाया गया था। वहीं अब सरकार ने नगर पालिका का दर्जा देकर नगर वासियों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि 21 दिनों के अंदर दावे और आपत्तियों का समय भी दिया गया है, ऐसे में इनका पूरा होने के बाद पूरी तरह से यहां नगर पालिका का काम शुरू हो जाएगा।
विधायक रोहित साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष महेश यादव ,आकाश सिंह राजपूत और अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि का स्वागत किया। विधायक ने कहा कि नगर पालिका बनने से विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। महेश यादव ने नगरवासियों से बधाई दी और विकास में सहयोग का आह्वान किया। नगरवासियों ने भी कहा कि यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा और राजिम अब स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित शहर के रूप में उभरने के साथ कुंभ नगरी की पहचान को और सशक्त करेगा।
