छत्तीसगढ़ के इस शहर को मिला नगर पालिका का दर्जा, बढ़ेगा बजट, लोगों में जबरदस्त उत्साह

राजिम नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलने से अब बजट बढ़ेगा। ( CG News ) इससे लोगों को कई तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। बता दें कि पालिका बनाने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे थे। इसे लेकर अभियान भी चलाया गया था। वहीं अब सरकार ने नगर पालिका का दर्जा देकर नगर वासियों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि 21 दिनों के अंदर दावे और आपत्तियों का समय भी दिया गया है, ऐसे में इनका पूरा होने के बाद पूरी तरह से यहां नगर पालिका का काम शुरू हो जाएगा।