26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ के इस शहर को मिला नगर पालिका का दर्जा, बढ़ेगा बजट, लोगों में जबरदस्त उत्साह

Chhattisgarh News: सीएम साय ने कुंभ नगरी राजिम को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने राजिम को नगर पालिका का दर्जा दिया है। इसे ऐतिहासिक ऐलान से लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 26, 2025

Chhattisgarh news

राजिम को नगर पालिका का दर्जा ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की कुंभ नगरी राजिम को अब नगर पालिका का दर्जा मिल गया है। इस निर्णय से नगरवासियों में खुशी और उत्साह का माहौल है। नगर पालिका बनने से शहर में प्रशासन, स्वच्छता, सड़क, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में सुधार होगा। विशेष रूप से, राजिम कुंभ के आयोजन और विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम और भी महत्वपूर्ण बन गया है।

Chhattisgarh News: अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित

साय सरकार ने राजिम को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है। जिसकी अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी गई है। राजिम पहले नगर पंचायत था, लेकिन अब उसे नगर पालिका बना दिया गया है, जिससे विकास कार्यों को अब नई रफ्तार मिलेगी. वहीं अब सड़क, पानी, सफाई जैसी सुविधाओं में भी विस्तार होगा।

बढ़ेगा बजट

राजिम नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलने से अब बजट बढ़ेगा। ( CG News ) इससे लोगों को कई तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। बता दें कि पालिका बनाने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे थे। इसे लेकर अभियान भी चलाया गया था। वहीं अब सरकार ने नगर पालिका का दर्जा देकर नगर वासियों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि 21 दिनों के अंदर दावे और आपत्तियों का समय भी दिया गया है, ऐसे में इनका पूरा होने के बाद पूरी तरह से यहां नगर पालिका का काम शुरू हो जाएगा।

विधायक रोहित साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष महेश यादव ,आकाश सिंह राजपूत और अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि का स्वागत किया। विधायक ने कहा कि नगर पालिका बनने से विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। महेश यादव ने नगरवासियों से बधाई दी और विकास में सहयोग का आह्वान किया। नगरवासियों ने भी कहा कि यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा और राजिम अब स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित शहर के रूप में उभरने के साथ कुंभ नगरी की पहचान को और सशक्त करेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 06:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के इस शहर को मिला नगर पालिका का दर्जा, बढ़ेगा बजट, लोगों में जबरदस्त उत्साह

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

साल 2025 में छत्तीसगढ़ में हुए कई बड़े रेल हादसे

साल 2025 में छत्तीसगढ़ में हुए कई बड़े रेल हादसे(photo-AI)
रायपुर

कोण्डागांव की योगिता मंडावी को PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, CM साय ने जज्बे को किया सलाम, शेयर किया वीडियो

रायपुर

PDS में गड़बड़ी से दो राशन दुकानों का लाइसेंस खत्म

PDS में बड़ी गड़बड़ी! ई-पॉस जांच में खुली पोल, दो राशन दुकानों का लाइसेंस खत्म, एक पर आर्थिक दंड(photo-AI)
रायपुर

CG Govt Job: सहायक ग्रेड-3, डाटा एंट्री, कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, नोटिफिकेशन जारी

CG govt job
रायपुर

CG में शिक्षकों के 30 हजार से अधिक पद खाली, अभाविप ने पेश किए चौंकाने वाले आंकड़े, सरकार की भर्ती की अपील

teachers
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.