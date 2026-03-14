Commercial LPG Shortage: दो-तीन दिन का ही गैस स्टॉक बचा, शहर के होटल-रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर

कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद करने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय-नाश्ता ठेले इत्यादि के सामने संकट खड़ा हो गया है। कुछ ठेले संचालकों को तो यह भी पता नहीं था कि कमर्शियल गैस सिलेंडर वितरण पर रोक लगाई जा चुकी है। जब उन्हें बताया तो आनन फानन में एजेंसी की दौड़ लगाई लेकिन कोई हल नहीं निकला ऐसे में वे सरकार को कोसते नजर आए। कमर्शियल की आपूर्ति रूकने के बाद ठेले खोमचे वालों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है वे अगर घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।