CG News: बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की जरूरत, आरक्षित भूमि के बावजूद उठे सवाल

नगरवासियों का मानना है कि रेलवे ओवरब्रिज और राष्ट्रीय राजमार्ग-130 जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ यदि सड़क चौड़ीकरण और सुव्यवस्थित ट्रैफिक प्लानिंग भी की जाती है, तो इससे पूरे नगर की यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकती है और भविष्य की समस्याओं से बचा जा सकता है। आरक्षित भूमि और ओवरब्रिज जैसे बड़े प्रोजेक्ट के बीच अब सवाल यही है— क्या बस स्टैंड क्षेत्र में समय रहते सड़क चौड़ीकरण कर नगर को जाम से बचाया जाएगा?