CG College Recruitment: सरकारी कॉलेजों में 700 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका

इस बीच महाविद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विभाग ने स्वीकृत पदों के विरुद्ध अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था भी की है। यह व्यवस्था सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी जैसे पदों पर भी लागू है। अधिकांश अतिथि शिक्षक पीएचडी डिग्रीधारी हैं और नेट-सेट जैसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं। ये शिक्षक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ-साथ National Education Policy 2020 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में भी योगदान दे रहे हैं।