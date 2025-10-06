CG News: गूगल ब्वॉय कम्प्यूटर की तरह हल करता है मैथ्स के सवाल, प्रधानमंत्री मोदी भी हैं प्रतिभा के कायल

प्रधानमंत्री मोदी भी इस बालक की प्रतिभा के कायल हैं। गणित, एक ऐसा विषय है जिससे ज्यादातर लोग दूर भागते हैं। छोटी-छोटी कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरमान मैथ्स की बड़ी-बड़ी डिजिट्स सेकंड्स में कैलकुलेट, गुणा और भाग कर लेता है। वह गणितीय प्रश्नों को सुनकर ही हल कर देता है। शर्मीला और कम बोलने वाला अरमान अबेकस गिनती का उपयोग करता है। पत्रिका ने दो से तीन अंकों का गुणा, भाग और जोड़-घटाना वाले टफ सवाल पूछे, तो अरमान ने सेकंड्स में सभी के सही आंसर दिए।