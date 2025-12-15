बिलासपुर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी.. दो रुपए के लिए हिस्ट्रीशीटर ने व्यापारी को पीटा, वारदात से सहम उठे लोग

इसके लिए वे बाइक से अपने दो साथियों के साथ शाम में रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले। जब वे रेलवे स्टेशन के पास स्थित विद्यांचल विश्राम गृह के पास पहुंचे थे, तभी दोपहिया गाड़ी से दो अज्ञात युवक उनके पास पहुंचे और उनकी गाड़ी की चाबी निकालते हुए पूछा कि यह रास्ता कहां जाता है। उतने में आरोपियों के कुछ और साथी अलग-अलग बाइक में वहां पहुंच गए। आधा दर्जन से अधिक अज्ञात युवकों ने मिलकर उन पर चाकू व हाथ मुक्कों से हमला कर दिया।