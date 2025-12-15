15 दिसंबर 2025,

सोमवार

बिलासपुर

बिलासपुर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी.. दो रुपए के लिए हिस्ट्रीशीटर ने व्यापारी को पीटा, वारदात से सहम उठे लोग

Bilaspur News: शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ताजा मामला शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां हिस्ट्रीशीटर ने 2 रुपए के लिए व्यापारी को पिटाई कर दी…

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 15, 2025

Bilaspur news

दो रुपए के लिए हिस्ट्रीशीटर ने व्यापारी को पीटा ( प्रतीकात्मक फोटो )

Bilaspur News: शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दबंगई का मामला सामने आया है। महज दो रुपए के विवाद में हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों ने एक व्यापारी के साथ मारपीट की। पुलिस के अनुसार टिकरापारा निवासी राकेश जायसवाल (45), न्यू राज बैंड पार्टी के संचालक हैं। वे 11 दिसंबर की रात मन्नू चौक स्थित पान ठेले पर पहुंचे थे, जहां प्रमोद सोनकर और अन्य ने उनसे दो रुपये मांगे। इनकार करने पर आरोपियों ने हिस्ट्रीशीटर प्रवीण केसरी को बुला लिया।

Bilaspur News: बीच-बचाव से मामला शांत

आरोप है कि उसने गाली-गलौज करते हुए राकेश से मारपीट की, जिसमें उसके साथी भी शामिल हो गए। लोगों के बीच-बचाव से मामला शांत हुआ। इसके बाद अगले दिन आरोपियों ने पीडि़त की पत्नी व पुत्र को भी धमकाया। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहले एड्रेस पूछा फिर चाकू से हमला किया

Bilaspur News: इधर, रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले प्रापर्टी डीलर पर अज्ञात बाइक सवारों ने हमला कर दिया। पहले तो आरोपियों ने उनसे एड्रेस पूछा, फिर उन पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तालापारा निवासी अफजल खान (30) प्रापर्टी डीलर हैं। उन्होंने तारबाहर पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि बीते 11 दिसंबर को उन्हे नागपुर जाना था।

इसके लिए वे बाइक से अपने दो साथियों के साथ शाम में रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले। जब वे रेलवे स्टेशन के पास स्थित विद्यांचल विश्राम गृह के पास पहुंचे थे, तभी दोपहिया गाड़ी से दो अज्ञात युवक उनके पास पहुंचे और उनकी गाड़ी की चाबी निकालते हुए पूछा कि यह रास्ता कहां जाता है। उतने में आरोपियों के कुछ और साथी अलग-अलग बाइक में वहां पहुंच गए। आधा दर्जन से अधिक अज्ञात युवकों ने मिलकर उन पर चाकू व हाथ मुक्कों से हमला कर दिया।

प्रवीण पर दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज

आरोपी प्रवीण केसरी के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में ही दो दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। इसके अलावा जिले के दूसरे थानों में भी उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि, पिछले कई महीनों से उस पर कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ था।

Updated on:

15 Dec 2025 01:29 pm

Published on:

15 Dec 2025 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी.. दो रुपए के लिए हिस्ट्रीशीटर ने व्यापारी को पीटा, वारदात से सहम उठे लोग

