15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

62 की उम्र में 26 का दम: बिलासपुर की शारदा ने चैंपियनशिप में दो गोल्ड सहित तीन पदक जीते

Patrika Special: बिलासपुर की 62 वर्षीय शारदा पांडे तिवारी का, जिन्होंने हैदराबाद में आयोजित नेशनल सीनियर सिटीजन ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो गोल्ड सहित तीन पदक जीते..

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

image

Dhalsingh Pardhi

Dec 15, 2025

Patrika Special

बिलासपुर की शारदा ने चैंपियनशिप में दो गोल्ड सहित तीन पदक जीते ( Photo - Patrika )

Patrika Special: सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो न उम्र आड़े आती है, न परिस्थितियां। मैदान में गिरने से ज्यादा खतरनाक है, मैदान में उतरने से डरना। यह कहना है बिलासपुर की 62 वर्षीय शारदा पांडे तिवारी का, जिन्होंने हैदराबाद में आयोजित नेशनल सीनियर सिटीजन ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो गोल्ड सहित तीन पदक जीतकर शहर और राज्य का नाम रोशन किया है।

Patrika Special: पेश की मिसाल

जिस उम्र में अधिकतर लोग आराम और सीमाओं को जीवन की सच्चाई मान लेते हैं, उसी उम्र में शारदा ने मैदान में उतरकर ताकत, अनुशासन और आत्मविश्वास की ऐसी मिसाल पेश की है। पदक जीतकर शहर लौटी शारदा ने बताया कि इस चैंपियनशिप में उन्होंने 60 प्लस आयु वर्ग में डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक, जबकि शॉटपुट में रजत पदक हासिल किया। छत्तीसगढ़ से करीब 50 खिलाड़ियों की मौजूदगी के बीच बिलासपुर से वे अकेली एथलीट थीं। इस सफलता की वजह वह वर्षों का अनुशासन, निरंतर अभ्यास और खुद पर अटूट भरोसा बताया।

एशिया स्तर पर छठी पोजीशन

शारदा की उपलब्धियां यहीं नहीं रुकतीं। एक माह पहले चेन्नई में आयोजित 23वीं एशिया मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 प्लस आयु वर्ग डिस्कस और हैमर थ्रो में छठीं और सातवीं पोजीशन हासिल कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई । इस चैंपियनशिप में 20 देशों के खिलाडि़यों ने भाग लिया था।

शुद्ध शाकाहारी, परंपरागत भोजन ही असली ताकत

शारदा की जीवनशैली भी उतनी ही प्रेरक है। शारदा शुद्ध शाकाहारी हैं और सादा, परंपरागत भोजन को ही अपनी ताकत मानती हैं। मूंगफली उनका नियमित आहार है, जबकि पनीर से वे दूरी बनाए रखती हैं। सिल-बट्टे की चटनी उन्हें खास पसंद है. जो यह बताती है कि सफलता के लिए दिखावे नहीं, संतुलन और अनुशासन जरूरी है।

50 की उम्र में खेलना शुरू, 35 से अधिक नेशनल मैडल

शारदा पांडेय तिवारी ने 50 साल की उम्र में गोला फेंक खेलना शुरू किया और आज उनके नाम 35 से अधिक नेशनल गोल्ड मेडल व सैकड़ों पदक हैं। बचपन में पिता ने मच्छरदानी बांधने वाली लकड़ी से भाला फेंक का अभ्यास कराया था। शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण 25 साल खेल से दूर रहीं, लेकिन हौसले ने उन्हें फिर मैदान में लौटाया। अब 62 की उम्र में भी वे युवाओं जैसी फुर्ती के साथ वर्ल्ड चैंपियन बनने की तैयारी में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

Published on:

15 Dec 2025 03:12 pm

Hindi News / Patrika Special / 62 की उम्र में 26 का दम: बिलासपुर की शारदा ने चैंपियनशिप में दो गोल्ड सहित तीन पदक जीते

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

2026 में इन 8 उभरती टेक्नोलॉजीज का रहेगा दबदबा, 40 से ज्यादा उद्योगों पर पड़ेगा असर

Emerging Technologies 2026
Patrika Special News

IPL 2026 ऑक्शन लिस्ट में Venkatesh Iyer सहित MP के ये 13 खिलाड़ी, लग सकती है बड़ी बोली…

ipl 2026 auction list Venkatesh Iyer kuldeep sen 13 players from mp
Patrika Special News

जब बासन्तर नदी में टैंक उतार भारतीय सेना ने मोड़ दिया युद्ध का रुख

Patrika Special News

अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ क्यों है ‘पठान’ से अलग?

Dhurandhar vs Pathaan
Patrika Special News

बगराम एयरबेस पर अमेरिका ने जो बड़े-बड़े हथियार छोड़े थे क्या अब वे पाकिस्तान में हैं? सामने आया पूरा सच

bagramairbase
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.