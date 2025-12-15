Vijay Diwas 2025: बाप-बेटे ने मिल कर पाकिस्तान को चटाई थी धूल, 1971 के इन शूरवीरों को मत जाना भूल

साउथ दिल्ली के आनंद निकेतन में एक घर है, जहां रोज 1971 के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता की बात होती है- सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने शकरगढ़ सेक्टर में दुश्मन के 10 टैंक नष्ट कर दिए। उनके पिता भी उसी जंग में लड़ रहे थे। 16 दिसंबर 1971 को उनका टैंक जल गया, लेकिन उनकी टुकड़ी इतनी प्रेरित हुई कि दुश्मन पर टूट पड़ी और विजय हासिल की। लोग उन्हें “शकरगढ़ का शेर” कहते हैं। नोएडा का अरुण विहार उनके नाम पर है।