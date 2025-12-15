मामूली विवाद में ऑटो चालक ने युवक पर किया चाकू-रॉड से वार, पत्नी मदद मांगती रही, इधर लोग बनाते रहे वीडियो

लोकेश ने हेमंत को ठीक ढंग से ऑटो चलाने को कहा तो वह गाली-गलौज करने लगा। लोकेश ने भी जवाब दिया, तो ऑटो चालक हेमंत ने चाकू निकाला और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे लोकेश लहूलुहान हो गया। कुछ लोगों ने उसे बचाया। इसके बाद आरोपी ने ऑटो से लोहे की रॉड निकालकर उस पर हमला कर दिया। लोकेश की पत्नी ने किसी तरह आरोपी से उसे बचाया। इसके बाद आरोपी ऑटो लेकर फरार हो गया। घायल लोकेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया।