CG Crime News: युवती को लेकर विवाद बना खूनी संघर्ष, 3 युवकों ने मिलकर वकील पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, मची खलबली

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
CG Crime News: सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चड्डा बाड़ी, नेहरू नगर में युवती को लेकर शुरू हुआ विवाद रविवार देर रात खूनखराबे में बदल गया। जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे वकील शिवांश पारासर पर तीन युवकों राजवीर बाबरा, कान्हा उपाध्याय, निमित दुबे और उनके अन्य अज्ञात साथियों ने धारदार चाकू और पत्थरों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले पर अपराध दर्ज कर पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन नामजद अन्य आरोपी फरार हैं।
शिवांश ने रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 8.30 बजे वह अपनी परिचित युवती को कार से शांति नगर से कोनी की ओर ले जा रहे थे। चड्डा बाड़ी के पास सामने से आई कार ने उन्हें रुकने का इशारा किया। कार में सवार कान्हा उपाध्याय और निमित दुबे ने युवती को साथ ले जाने पर आपत्ति जताई और विवाद बढ़ाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। उसी समय राजवीर बाबरा बुलेट से मौके पर पहुंचा।
रिपोर्ट के अनुसार, राजवीर ने पहले वकील पर बाइक चढ़ाने की कोशिश की, मगर शिवांश ने बाइक को पकडक़र गिरा दिया। इसके बाद राजवीर ने अपने पास मौजूद धारदार चाकू से शिवांश के सिर के पीछे, कमर, गले और बाईं आंख के नीचे कई वार किए।
अन्य साथियों ने भी पत्थरों से सिर पर प्रहार किया और जान से मारने की धमकी दी। खून से लथपथ शिवांश किसी तरह भागकर पास के मेडिकल स्टोर में छिपे और अपने दोस्तों को फोन कर मदद बुलवाई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने मामले में (CG Crime News) आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
