CG Crime News: युवती को लेकर विवाद बना खूनी संघर्ष, 3 युवकों ने मिलकर वकील पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, मची खलबली

अन्य साथियों ने भी पत्थरों से सिर पर प्रहार किया और जान से मारने की धमकी दी। खून से लथपथ शिवांश किसी तरह भागकर पास के मेडिकल स्टोर में छिपे और अपने दोस्तों को फोन कर मदद बुलवाई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने मामले में (CG Crime News) आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।