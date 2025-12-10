AI Based Education: छत्तीसगढ़ में पहली बार AI आधारित शिक्षा की पहल, यहां होगी पढ़ाई की शुरुआत, छात्रों को होगा सीधा लाभ

AI से पढ़ाई (Image Source: Chatgpt)
AI Based Education: पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय अब शिक्षण प्रणाली को और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विश्वविद्यालय जल्द ही एआई आधारित नया ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर लॉन्च करेगा, जिसके माध्यम से पढ़ाई पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और पारदर्शी हो जाएगी।
यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बताया कि अब लेक्चर वीडियो को प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड करते ही एआई सिस्टम स्वत: उस वीडियो का अध्ययन कर उसके आधार पर पूरा कंटेंट तैयार कर देगा। छात्र इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकेंगे। इसके साथ ही वही सिस्टम 8 से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न भी जनरेट कर देगा, जो छात्र-छात्राओं के अभ्यास के लिए तत्काल उपलब्ध होगा। छात्र-छात्राएं इन प्रश्नों को देखकर उसी प्लेटफ़ॉर्म पर अपने उत्तर दर्ज कर सकेंगे।
लेक्चर से जनरेट प्रश्नों के छात्र द्वारा दिए उत्तर को एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली तुरंत जांच कर देगी और सही-गलत का पूरा विश्लेषण उसी क्षण स्क्रीन पर उपलब्ध करा देगी। इससे पारंपरिक मूल्यांकन प्रक्रिया की देरी खत्म होगी और छात्रों को रियल टाइम में अपनी तैयारी का अंदाज़ा मिल सकेगा। इतना ही नहीं, सिस्टम उनके सही उत्तरों के आधार पर एक विस्तृत स्कोर कार्ड भी तैयार करेगा, जिसे वे कभी भी एक्सेस कर सकेंगे।
विवि प्रशासन का कहना है कि एआई आधारित यह मॉडल दूरस्थ शिक्षा को नई दिशा देगा। विद्यार्थियों को अब ऑनलाइन ही पूरा स्टडी मटेरियल, विषयवार व्याख्यान, मॉडल प्रश्न, मूल्यांकन और परिणाम मिलेंगे। पढ़ाई पूरी तरह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर शिफ्ट होने से उन्हें कहीं आने-जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट तक उनकी सीधी पहुंच बनेगी।
पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्रबंधन इसके लिए विशेष सॉफ़्टवेयर तैयार करा रहा है, और इसके शुरू होने के बाद प्रदेश में पहली बार इतनी व्यापक स्तर पर एआई आधारित शिक्षा प्रणाली लागू होगी। यह पहल मुक्त विश्वविद्यालय की पढ़ाई को तकनीकी रूप से और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
मुक्त विवि में अमूमन दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं। ऐसे में अब ऐसी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू करने की योजना तैयार की गई है कि छात्रों को ऑनलाइन लेक्चर के साथ ही नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही कंटेंट और प्रश्न भी ऑनलाइन जनरेट होकर स्कोर कार्ड बना जाएगा। - प्रो. वी.के. सारस्वत, कुलपति, पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त यूनिवर्सिटी, बिलासपुर।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग