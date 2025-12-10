AI Based Education: छत्तीसगढ़ में पहली बार AI आधारित शिक्षा की पहल, यहां होगी पढ़ाई की शुरुआत, छात्रों को होगा सीधा लाभ

लेक्चर से जनरेट प्रश्नों के छात्र द्वारा दिए उत्तर को एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली तुरंत जांच कर देगी और सही-गलत का पूरा विश्लेषण उसी क्षण स्क्रीन पर उपलब्ध करा देगी। इससे पारंपरिक मूल्यांकन प्रक्रिया की देरी खत्म होगी और छात्रों को रियल टाइम में अपनी तैयारी का अंदाज़ा मिल सकेगा। इतना ही नहीं, सिस्टम उनके सही उत्तरों के आधार पर एक विस्तृत स्कोर कार्ड भी तैयार करेगा, जिसे वे कभी भी एक्सेस कर सकेंगे।