Crime News: एआई टूल से अश्लील रील बनाता था आईआईआईटी का छात्र, 32 छात्राएं बनीं शिकार, जानें पूरा मामला

Crime News: नवा रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) के एक छात्र ने अपने ही कॉलेज की 32 छात्राओं की मोबाइल से अलग-अलग तस्वीरें लेकर एआई टूल्स के जरिए अश्लील तस्वीरें और रील बना ली। इसे अपने लैपटॉप में स्टोर करके रखा। इसकी जानकारी होने पर छात्राओं और परिजनों ने शिकायत की। मामले में राखी पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे हिरासत में ले लिया है।