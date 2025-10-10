Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्राइम

Crime News: एआई टूल से अश्लील रील बनाता था आईआईआईटी का छात्र, 32 छात्राएं बनीं शिकार, जानें पूरा मामला

Crime News: नवा रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) के एक छात्र ने अपने ही कॉलेज की 32 छात्राओं की मोबाइल से अलग-अलग तस्वीरें लेकर एआई टूल्स के जरिए अश्लील तस्वीरें और रील बना ली।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 10, 2025

Crime (Patrika.com)

Crime (Patrika.com)

Crime News: नवा रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) के एक छात्र ने अपने ही कॉलेज की 32 छात्राओं की मोबाइल से अलग-अलग तस्वीरें लेकर एआई टूल्स के जरिए अश्लील तस्वीरें और रील बना ली। इसे अपने लैपटॉप में स्टोर करके रखा। इसकी जानकारी होने पर छात्राओं और परिजनों ने शिकायत की। मामले में राखी पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे हिरासत में ले लिया है।

पुलिस के मुताबिक कॉलेज में बीटेक पांचवें सेमेस्टर का स्टूडेंट सैय्यद रहीम अदनान अली ने अपने ही कॉलेज की कुछ छात्राओं की तस्वीरें मोबाइल से खींच लेता था। इसके बाद उन तस्वीरों को एआई टूल के जरिए अश्लील फोटो, वीडियो या रील तैयार करता था। इसे अपने लैपटॉप व मोबाइल में रखता था।

आरोपी ने छात्राओं की तस्वीरें पार्टी या अन्य अवसर के समय ली थी। इस मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बिलासपुर का रहने वाला है। यहां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था।

ये भी पढ़ें

CG Crime: महासमुंद के कारोबारी ने उठाईगिरी की रची झूठी कहानी, 6 लाख रुपए से भरा बैग पार कर किया ड्रामा
महासमुंद
CG Crime: महासमुंद के कारोबारी ने उठाईगिरी की रची झूठी कहानी, 6 लाख रुपए से भरा बैग पार कर किया ड्रामा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Oct 2025 12:46 pm

Hindi News / Crime / Crime News: एआई टूल से अश्लील रील बनाता था आईआईआईटी का छात्र, 32 छात्राएं बनीं शिकार, जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्राइम

ट्रेंडिंग

CG Murder Case: गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया तो प्रेमी ने घर में घुसकर मार डाला, कई बार दे चुका था धमकियां

हत्या (File Photo)
रायपुर

Rajasthan: घर के बाहर खेल रही ढाई साल की बच्ची का अपहरण, पिता पर ही लगा आरोप; CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

kidnapping-of-daughter
सीकर

इक तरफा इश्क में लिखी गर्भवती महिला के अपहरण की स्क्रिप्ट, 24 घंटे बाद छोडक़र भागा गिरोह

इकतरफा इश्क में गर्भवती का अपहरण
समाचार

Sikar: कैफे में संदिग्ध हालत में मिले युवक-युवतियां, पुलिस की रेड से मचा हड़कंप

Police-raid-on-cafe
सीकर

प्रेमिका के मोबाइल में फोटो देख बौखलाया प्रेमी, पहले झगड़ा किया फिर उठाया खौफनाक कदम

Boyfriend kills girlfriend in Delhi reason for Old lover Police disclosure
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.