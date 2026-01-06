गाने की आवाज कम करने को कहा तो टैंपों चालक ने हत्या करके जला दी बॉडी

हत्या की इस वारदात की सूचना पर परिजन मेरठ पहुंचे। अधजली हालत में शव देखकर परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और बेसुध हो गए। परिवार वालों ने बताया कि सोनू ही उनके घर में कमाने वाला था। मेरठ के ज्वालागढ़ में रहने वाले अंकित कश्यप ने बताया कि उनका रिश्तेदार सोनू उर्फ रोहित पुत्र सुरेंद्र मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। मुंबई में हलवाई का काम करता है। छुट्टी लोकर वह सोमवार को अपने घर मुजफ्फरनगर आ गया था। शाम को अपनी मौसी से मिलने के लिए मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए रवाना हुआ। इसकी मौसी ज्वालागढ़ जा रहती हैं। राधना चौराहे के पास से वह ज्वालागढ़ जाने के लिए एक टैंपों में बैठ गया। टैंपों में तेज आवाज में गाना चल रहा था। सोनू ने गाना की आवाज कम करने के लिए बोला तो दोनों में विवाद हो गया। कुछ देर बाद इनका विवाद निपट गया। इसके बाद दोनों में बातें होने लगी। टैंपों चालक सोनू को एक शराब के ठेके पर ले गया और फिर दोनों शराब पी। इसके बाद जब सोनू बेसुध हो गया तो टैंपों चालक ने उसकी हत्या कर दी।