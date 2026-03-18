9 की जिंदा जलकर मौत, दिल्ली के पालम में 5 मंजिला मकान में भीषण आग

दिल्ली के पालम स्थित इस पांच मंजिला इमारत की बनावट और वहां मौजूद व्यावसायिक गतिविधियों ने इस हादसे को और भी भयावह बना दिया। इस इमारत में एक बेसमेंट के साथ भूतल और उसके ऊपर चार मंजिलें बनी हुई थीं, जबकि छत को टीन शेड से ढका गया था। इमारत के निचले हिस्सों यानी बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर कपड़े और कॉस्मेटिक की दुकानें संचालित थीं, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल पर परिवार निवास करता था। बुधवार सुबह जब यह भीषण आग लगी, तब दुकानें बंद थीं, जिसके कारण लपटों और धुएं ने ऊपर रह रहे परिवार को संभलने का मौका तक नहीं दिया। आग बुझने के बाद जब रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची, तो वहां से 9 शव बरामद किए गए, जिनमें 12 साल से कम उम्र की तीन मासूम बच्चियां भी शामिल थीं। घनी आबादी और व्यावसायिक सामान की मौजूदगी ने इस त्रासदी को और गहरा कर दिया।