‘क्या बिहारी होना गुनाह है?’, दिल्ली पुलिसकर्मी की गोली का शिकार हुए पांडव के परिवार के आंसू नहीं थम रहे

पीड़ित परिवार फिलहाल प्रजापति कॉलोनी के एक छोटे से कमरे में रह रहा है, जिसके बाहर एक पोस्टर लगा है-'क्या बिहारी होना गुनाह है?'। परिवार ने सरकार के सामने तीन मुख्य मांगें रखी हैं: मामले का स्पीडी ट्रायल, भाई विकास के इलाज के बाद उसे सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपये का मुआवजा। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 29 अप्रैल को परिवार से मुलाकात कर मदद का भरोसा दिया था, लेकिन परिजनों का कहना है कि अब तक उन्हें कोई ठोस सहायता नहीं मिली है। पांडव की मां मीना देवी रोते हुए कहती हैं, 'मेरे बेटे का क्या कसूर था? वह सिर्फ हमारे लिए मेहनत कर रहा था।' इससे पहले पांडव की बहन की भी तीन साल पहले दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी 5 साल की बेटी की जिम्मेदारी भी पांडव पर ही आ गई थी।