‘ये 6 सीटें किसी के पिताजी की नहीं’, अरंविद केजरीवाल ने अगले साल बदला लेने की दी चेतावनी

आम आदमी पार्टी (AAP) के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों-राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी और संजीव अरोड़ा- के भाजपा में शामिल होने पर अरविंद केजरीवाल ने इसे 'सीटों की चोरी' और पंजाब की जनता पर 'डाका' करार दिया है। इस दलबदल के बाद पंजाब पुलिस ने संदीप पाठक पर दो एफआईआर (FIR) दर्ज की हैं, राजेंद्र गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और हरभजन सिंह की सुरक्षा में कटौती की गई है। केजरीवाल ने चेतावनी दी है कि फरवरी 2026 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में जनता इस राजनीतिक धोखे का बदला लेगी।