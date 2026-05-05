बंगाल में भाजपा की जीत की कहानी गंगोत्री से गंगासागर तक ऐसे खिला कमल

भाषणों में पार्टी ने पूरी तरीके से आक्रामक होने से परहेज किया और भय और हिंसा और भ्रष्टाचार और कट मनी विरुद्ध चुनाव का मुद्दा बनाते हुए चुनाव को स्थानीय मुद्दों तक सीमित रखा और ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले की बजाय अभिषेक बनर्जी के भतीजा राज को मुद्दा बनाया। घुसपैठ, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को मुद्दा बना कर तृणमूल कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषणों में जहां एक और भय और हिंसा के खात्मे को केन्द्र में रखा वहीं बंगाली अस्मिता को बल देने वाली बात कही। वहीं सातवें वेतन आयोग को लागू करने का मुद्दा कर्मचारियों के बीच खासा महत्व का रहा।