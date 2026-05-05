जहां सबसे ज्यादा नाम कटे, वहां टीएमसी का दबदबा बरकरार

दरअसल, एसआइआर को लेकर बंगाल में खासा बवाल मचा था। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे। समसेरगंज विधानसभा सीट पर सर्वाधिक 74 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे। साथ ही कुल वोटों में गिरावट दर्ज हुई। यहां पिछली बार टीएमसी ने 26 हजार से ज्यादा वोट से चुनाव जीता था। इस बार टीएमसी की जीत साढ़े सात हजार पर सिमट गई है। इसी तरह लालगोला विधानसभा में 55 हजार मतदाताओं के नाम काटने से टीएमसी की जीत 60 हजार से खिसक कर करीब 19 हजार पर अटक गई। वहीं फरक्का सीट पर 38 हजार मतदाताओं के नाम काटे गए। इस बार यहां कांग्रेस ने 8 हजार वोट से जीत दर्ज की है। भाजपा दूसरे और टीएमसी तीसरे नंबर पर खिसक गई।