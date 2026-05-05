बंगाल, तमिल नाडु और असम की हार से हिला इंडिया ब्लॉक

ये नतीजे सिर्फ चुनावी हार नहीं हैं, बल्कि यह संकेत हैं कि विपक्ष अभी भी संगठन, रणनीति और नेतृत्व के स्तर पर बिखरा हुआ है। नतीजों ने दिखा दिया है कि इंडिया ब्लॉक की एकजुटता, कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका और ममता बनर्जी की सियासी पकड़ को चुनौती दी है। ऐसे में विपक्ष के लिए आने वाला समय बड़ा कठिन होने वाला है। इन नतीजों से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच तालमेल मजबूत करना जरूरी माना जा रहा है।