IRS बेटी रेप-मर्डर केस: राहुल मीणा को कैदियों ने पीटा! कोर्ट ने जेल प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

राहुल मीणा पर आरोप है कि उसने 22 अप्रैल की सुबह राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ IRS अधिकारी की बेटी से पहले रेप किया फिर मोबाइल चार्जर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फरार होने से पहले, वह घर में रखी नकदी और कीमती सामान भी ले गया। इस मामले में अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि उसके चेहरे पर पछतावा नहीं है, वह बेहद शांत होकर सवालों के जवाब दे रहा। उसने पूछताछ में कबूल किया कि वारदात की मुख्य वजह लूट थी।