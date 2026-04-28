‘संवेदनशीलता और निजता का रखें ध्यान’, IRS अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में मीडिया को सख्त हिदायत

दिल्ली में भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के वरिष्ठ अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की रेप और हत्या मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मीडिया को विशेष निर्देश दिए हैं। सोमवार को साकेत कोर्ट ने साफ कहा कि इस संवेदनशील मामले की रिपोर्टिंग करते समय मीडिया को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। वहीं, अदालत ने आरोपी राहुल मीणा (23) को सात दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।