रेप नहीं, चोरी करने आया था राहुल! IRS अधिकारी की बेटी की रेप-हत्या मामले में नया खुलासा

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद मोबाइल फोन चार्जर की केबल से गला घोंटकर हत्या की गई। पीड़िता का शव अर्ध-नग्न अवस्था में मिला और उसके कपड़े फटे हुए थे। बताया जा रहा है कि पीड़िता के कमरे तक पहुंचने के लिए कम से कम चार-स्तरीय सुरक्षा को पार करना पड़ता था, जिनमें से तीन के लिए पासकोड की जरुरत थी। आरोपी ने किसी तरह से गुप्त कोड्स का पता लगाया और आसानी से उसके कमरे तक पहुंच गया।