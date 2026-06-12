दिल्ली यूनिवर्सिटी में साहित्यिक चोरी: एक शिक्षक का PhD डेटा दूसरे फैकल्टी मेंबर की थीसिस में मिलने से हड़कंप

राजस्थान के व्यापारिक इतिहास और जयपुर के विकास पर सालों मेहनत करने वाले एक प्रोफेसर इस समय काफी परेशान हैं। उन्होंने 1990 के दशक में बकायदा राजस्थान की ढूंढाड़ी भाषा सीखी, ताकि इतिहास को गहराई से समझ सकें। सालों की जमीनी रिसर्च के बाद साल 2006 में उन्हें PhD की डिग्री मिली थी। प्रोफेसर का कहना है कि पिछले साल जब उन्होंने किसी दूसरे स्कॉलर की PhD थीसिस देखी, तो उनके होश उड़ गए। उसमें उनकी अपनी बरसों की मेहनत का एक बड़ा हिस्सा हूबहू छपा हुआ था।