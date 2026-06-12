पश्चिम बंगाल में भाजपा का बढ़ता दायरा बना पार्टी के लिए नई चुनौती

निचले और मझौले स्तर को शामिल करने की तैयारी चुनाव जीतने के तुरंत बाद जहां एक ओर पार्टी में नए लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी थी वहीं दूसरी और पार्टी के नेतृत्व का मानना है कि नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाने की आवश्यकता है। पार्टी के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आचरण पिछले वर्षों में खराब रहा होगा। ऐसे में पार्टी को निचले और मझौले स्तर पर समाज में उचित भूमिका निभाने वाले लोगों को शामिल करना होगा। पर इसके लिए उन्हें भाजपा की कार्यपद्धति, वैचारिक आधार और संगठनात्मक अनुशासन से परिचित कराने की आवश्यकता है।