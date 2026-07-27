TMC Split: 20 बागी सांसदों को अयोग्यता ठहराने की मांग, लोकसभा स्पीकर से मिले अभिषेक बनर्जी

अभिषेक ने कहा कि बिना वजह सीटिंग में फेरबदल किया गया, जिससे पार्टी की एकजुटता पर असर पड़ रहा है। सूत्र बताते हैं कि स्पीकर ओम बिरला ने इस मुद्दे पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने अभिषेक की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा।