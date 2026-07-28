CJP Protest: सीजेपी आंदोलन में दर्ज मामलों पर विवाद, AIMIM विधायक बोले- मंजूरी के बाद शर्तें बदलना गलत

मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीजेपी का आंदोलन नीट और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर चलाया गया था। आंदोलन के बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें कुछ शर्तों पर सहमति बनी थी। अब यदि सरकार नई शर्तें जोड़ रही है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का नाम हटाया जाएगा या केवल उन्हीं लोगों के नाम हटेंगे जिन पर कोई अपराध सिद्ध नहीं होगा, तो यह पहले हुए समझौते की भावना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को तय शर्तों का पालन करना चाहिए और बाद में नियम बदलने से बचना चाहिए।