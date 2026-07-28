अभिजीत दीपके की शादी पर माता-पिता ने तोड़ी चुप्पी, बोले- रिश्ते आ रहे हैं, पहले आंदोलन पूरा हो

अभिजीत की बढ़ती लोकप्रियता के बीच शादी के प्रस्तावों का सिलसिला भी तेज हो गया है। अभिजीत की मां अनीता दीपके ने बताया कि अभिजीत के लिए शादी के रिश्ते CJP आंदोलन शुरू होने से पहले भी आ रहे थे और अब भी लगातार आ रहे हैं। जब वह बोस्टन (अमेरिका) में था, तब भी हमने फोन पर इस बारे में बात की थी, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा दिया। एक माता-पिता के तौर पर हम चाहते हैं कि वह शादी कर ले। कुछ दिनों में जब वह घर आएगा, तो हम इस पर फिर से बात करेंगे, लेकिन अंतिम फैसला उसी का होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और आंदोलन के समापन के बाद अभिजीत को घर लौटना था, लेकिन 'टाइफाइड' होने के कारण उनके आने में 4-5 दिनों की देरी हो गई है।