28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

अभिजीत दीपके की शादी पर माता-पिता ने तोड़ी चुप्पी, बोले- रिश्ते आ रहे हैं, पहले आंदोलन पूरा हो

Abhijeet Dipke CJP: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके के लिए आ रहे शादी के रिश्तों पर माता-पिता ने तोड़ी चुप्पी। बोले- रिश्ते लगातार आ रहे हैं, लेकिन पहले आंदोलन और राष्ट्रहित का काम पूरा होना जरूरी है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Jul 28, 2026

Abhijeet Dipke marriage proposals

अभिजीत दीपके की शादी पर माता-पिता ने तोड़ी चुप्पी, फोटो सोर्स- ANI

Abhijeet Dipke marriage proposals: नीट पेपर लीक और युवा मुद्दों को लेकर देश भर में चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और प्रमुख चेहरा बने 30 साल के अभिजीत दीपके के घर इन दिनों रिश्तों की कतार लगी हुई है। हालांकि, जहां एक तरफ परिवार चाहता है कि अभिजीत इस साल के अंत तक शादी के बंधन में बंध जाएं, वहीं उनके माता-पिता का कहना है कि अंतिम फैसला खुद अभिजीत का ही होगा। फिलहाल वे चाहते हैं कि अभिजीत पहले अपने आंदोलन और देशहित के कामों को पूरा करें।

मां बोलीं- 'घर लौटते ही फिर करेंगे बात'

अभिजीत की बढ़ती लोकप्रियता के बीच शादी के प्रस्तावों का सिलसिला भी तेज हो गया है। अभिजीत की मां अनीता दीपके ने बताया कि अभिजीत के लिए शादी के रिश्ते CJP आंदोलन शुरू होने से पहले भी आ रहे थे और अब भी लगातार आ रहे हैं। जब वह बोस्टन (अमेरिका) में था, तब भी हमने फोन पर इस बारे में बात की थी, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा दिया। एक माता-पिता के तौर पर हम चाहते हैं कि वह शादी कर ले। कुछ दिनों में जब वह घर आएगा, तो हम इस पर फिर से बात करेंगे, लेकिन अंतिम फैसला उसी का होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और आंदोलन के समापन के बाद अभिजीत को घर लौटना था, लेकिन 'टाइफाइड' होने के कारण उनके आने में 4-5 दिनों की देरी हो गई है।

धमकियों के कारण 2 हफ्ते तक गुप्त स्थान पर रहा परिवार

सीजेपी की स्थापना और आंदोलन के दौरान दीपके परिवार को सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी सामना करना पड़ा। मां अनीता दीपके ने खुलासा किया कि बोस्टन में जब अभिजीत को धमकियां मिलने लगीं कि उसके भारत में रहने वाले माता-पिता को निशाना बनाया जाएगा, तो अभिजीत ने तुरंत उन्हें घर छोड़ने की सलाह दी। परिवार करीब 15 दिनों तक कोंकण में अपने रिश्तेदारों के यहां छिपा रहा। परिवार को पार्टी बनाने की जानकारी भी टीवी न्यूज चैनलों के माध्यम से ही मिली थी, क्योंकि अभिजीत ने अपनी राजनीतिक योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखा था।

शांत स्वभाव का लड़का कैसे बना 'राष्ट्रीय वक्ता'?

अभिजीत के बचपन को याद करते हुए परिवार आज भी हैरान है कि घर में बेहद शांत रहने वाला लड़का आज राष्ट्रीय टीवी पर तीन भाषाओं में बेबाकी से बोलता है। बचपन में अभिजीत घर में बहुत कम बोलता था और स्कूल में कभी वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। महामारी के दौरान अभिजीत ने अपने घर की पार्किंग में 15 बेघर आदिवासी परिवारों को शरण दी और उनके भोजन की व्यवस्था की।

इंजीनियरिंग छोड़ी, लेकिन राष्ट्र को माना अपना घर

सेंट अलफोंसा स्कूल से 10वीं में 96% अंक लाने वाले अभिजीत को माता-पिता के दबाव में पुणे के सिंहगढ़ संस्थान से इंजीनियरिंग करनी पड़ी, जिसे उन्होंने फाइनल एग्जाम से ठीक पहले छोड़ दिया। बाद में माता-पिता ने भी स्वीकार किया कि उस पर इंजीनियरिंग थपने का फैसला गलत था। प्रदर्शन के दौरान जब अभिजीत पर स्याही फेंकी गई और थप्पड़ मारा गया, तो परिवार काफी चिंतित हो गया था। इस पर अभिजीत ने अपनी मां को दिलासा देते हुए कहा था कि 'मां, अब चिंता मत करो, अब मैं पूरे देश की अमानत बन चुका हूं।'

CJP Protest के एक सप्ताह बाद भी प्रशांत के शरीर में धंसे हैं पैलेट गन के छर्रे, डॉक्टर बोले- इन्हें निकालना आसान नहीं

ये भी पढ़ें
Delhi CJP protest Pellet Gun allegation

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

Updated on:

28 Jul 2026 06:49 pm

Published on:

28 Jul 2026 06:49 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अभिजीत दीपके की शादी पर माता-पिता ने तोड़ी चुप्पी, बोले- रिश्ते आ रहे हैं, पहले आंदोलन पूरा हो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

CJP Protest

‘मैं सिर्फ बायोलॉजिकल पिता हूं’, राजा चौधरी ने किया बेटी पलक तिवारी को लेकर खुलासा, श्वेता तिवारी पर भी लगाए आरोप

Raja Chaudhary Daughter Palak Tiwari
मनोरंजन

दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले युवा स्टार क्यों हैं Tom Holland? नई Spider-Man Brand New Day फिल्म ने फिर साबित की स्टार पावर

Spider-Man:Brand New Day Movie
हॉलीवुड

Lock Upp 2 के टॉप 5 फाइनलिस्ट लीक? राम कपूर-शिवांगी जोशी समेत इन नामों ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

Lock Upp 2
मनोरंजन

CJP Protest: सीजेपी आंदोलन में दर्ज मामलों पर विवाद, AIMIM विधायक बोले- मंजूरी के बाद शर्तें बदलना गलत

cjp protests
मुंबई

‘पापा ने कहा था पिक्चर चलेगी’, धर्मेंद्र की बात होते ही भर आईं सनी देओल की आंखें, राजकुमार संतोषी ने सुनाया किस्सा

Batwara 1947 Trailer Launch
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.