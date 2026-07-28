UP School Closures: शिक्षा तंत्र पर ‘तालाबंदी’ या सोची-समझी साजिश? अखिलेश यादव ने आरक्षण और भर्तियों पर सरकार को घेरा

Akhilesh Yadav on BJP: देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के रोजगार को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार पर शिक्षा और आरक्षण तंत्र को ध्वस्त करने का सीधा आरोप मढ़ा है। राजधानी दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए सपा प्रमुख ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों की बदहाली और नौकरियों के मुद्दे पर सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए।